印度、菲律賓或成生產富人的「世界工廠」

外國媒體報道，雖然全球財富增速放緩，但是亞洲國家在「生產富人」方面表現出眾。萊坊(Knight Frank)分析的了59個國家地區，增長速度排名前10的有8個是在亞洲。



萊坊將資產淨值達到3,000萬美元以上的人士，界定為「超高淨值人群」，並預料到了2023年，印度的「超高淨值人群」將在現有基礎上實現39%的增長，緊接其後的是菲律賓和中國，增幅分別達38%及35%。



為甚麼印度和菲律賓愈來愈多有錢人？萊坊表示，因為兩國起點較低，市場快速發展，為創業提供了巨大的空間，而這些國家的市場中，城市化，工業化等等產生的巨大推力將推動財富創造的前景。

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