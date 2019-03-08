美股料快出現「終極利好信號」　為何市場不興奮？

外國傳媒報道，儘管道指近日回吐，但相信不久將來會有一個「好消息」，就是技術上將出現50天線升穿200天線的「終極黃金交叉」。目前道指50天線處於25,125點；200天線處於24,736點。不過，市場人士未因此引頸以待，因往績顯示，一旦出現此信號，股市短期跌多升少。



不少「圖表派」表示，50天線升穿200天線當然是好事，但亦反映短期升浪完結，股市要進入調整，之後才重拾較長期升浪。



事實上，近期美股表現確實不濟，在過去8個交易日，道指及標指跌足7日。一向被視為美國經濟溫度計的道瓊斯運輸指數更連跌10日，追平了2009年2月23日的紀錄。



Asbury Research首席市場策略師John Kosar表示，雖然50天線升穿200天線是利好，但亦反映市場早已處於升浪，而且升幅不少，反而成為短線回吐藉口，預期本周及下周都難看好。值得留意的是，標指仍受制於2,800點大關，目前重要支持位是2,750點，一旦跌穿，就要下試2,675點。

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