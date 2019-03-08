【地產專題】將軍澳私樓叫價急彈　600萬以下剩番...

財政預算案未有增加私樓供應，令業主心態轉強。其中3大新市鎮之一的將軍澳，放盤叫價反彈幅度顯著，據《東網》統計，現時區內可敍做八成按保的600萬元或以下私樓放盤再接近絕迹，另區內鐵路沿線12個上車指標屋苑中，兩房盤入場叫價最高較低位反彈近兩成。



90年代被視為上車盤集中地的將軍澳，近年兩房單位入場門檻愈來愈高，去年中高位時不但600萬元或以下的私樓放盤絕迹，最低消費更動輒650萬元，遠超八成按保門檻。



隨着去年第四季樓市調整，令區內入場價重回八成按保的覆蓋範圍，當時代理估計，全區同類放盤曾急增至6個，最平叫價550萬元，部分屋苑入場叫價在半年間更冧價百萬元或以上，使置業人士一度重燃上車希望。



●全區僅剩1個盤做到八成按揭

不過，近月市況回暖，重新吸引家庭客積極入市。港置劉浩勤估計，該區二手私樓於1月及2月分別錄得約140宗及約115宗買賣，隨着不少減價貨被市場消化，令放盤叫價回升。他續說，現時全區6球或以下私樓放盤只餘1個，為鄰近港鐵寶琳站的區內第一代私樓慧安園，最平放盤叫價598萬元，較去年底低位做價貴逾50萬元。受市況影響，該區這類放盤季內料再次消失。



另外，最近寶琳站的指標上車屋苑新都城，去年底頻現低於6球的兩房低價成交，最狠劈至579萬元易手。劉氏續指，現時最平放盤叫價650萬元，自低位反彈12.3%，逐步逼近去年高位時的660萬元入場叫價。



至於鄰站坑口站的上車盤新寶城，去年底同樣見6球內放盤，做價曾低見約580萬元，現時入場叫價640萬元，較低位回升約一成。而較近站口的南豐廣場，現時兩房戶入場叫價同樣漲至650萬元。



將軍澳站新進屋苑林立，區內放盤價參差，利嘉閣梁木勇指，目前該站最平兩房入門盤首推將軍澳中心，實用面積384方呎，叫價660萬元。反觀鄰近的將軍澳廣場及君傲灣，入場叫價重上「七字頭」，前者最平叫750萬元，較低位做價回升19%。他解釋，近月區內交投轉旺，業主對後市信心增強，部分之前減價的將軍澳廣場平價盤更「潛水」，叫價不再實在，令入場價提高。至於日出康城站首都兩房戶，因供應少而盤源罕有，目前最平叫價770萬元，較去年高位入場價更貴，相信短期內難有買家承接。



此外，美聯黃少明表示，調景嶺站上蓋的指標屋苑都會駅，入場叫價均已重上800萬元以上，較低位做價回升超過15%。



相比之下，位於旁邊的維景灣畔入場門檻則比較低，利嘉閣指出，該屋苑目前兩房單位最平叫價738萬元，較去年低位的做價高出大約5%。



●專家：樓市難言止跌回升

二手樓市低位反彈，是否意味價已觸底並重新步入上升軌道？萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，雖然樓市氣氛好轉，但相信仍有許多因素影響後市，單憑近期市況就斷定樓價止跌回升，仍是言之尚早。



他續說，維持今年樓價下調10%的預測，其中一手表現較佳，二手居屋及納米樓抗跌能力較差，相信樓價有下跌空間。惟年內樓價懸崖式下跌的機會甚微。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，受中美貿易戰緩和、低息環境持續及股市明顯回升等利好消息帶動，之前聚積的購買力乘勢爆發，除了帶動交投量回升外，樓價亦見輕微反彈，收復部分跌市失地。



陳氏認為，是次樓市反彈比預期為快，尤其是新一份財政預算案預示未來增加土地供應困難，及公私營房屋改為七三比，變相增加市場對私宅後市的信心。



他預期，除非年內貿易戰惡化，否則是次反彈可持續，料首季樓市整固可望完成，次季升幅將更明顯，全年看升5至8%。不過，要留意新盤競爭較大的地區，發展商開價料較克制，樓價升勢阻力較大。



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