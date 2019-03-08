美國嬰兒潮一代「拖卡數」惡化　預示經濟搖搖欲墜

外國媒體報道，美國「嬰兒潮一代」在拖欠信用卡消費者佔比中超過一半，這顯示當地經濟搖搖欲墜。



根據紐約聯邦儲備銀行數據顯示，2018年第四季度，美國有3,700萬張信用卡處於逾期還款超過90天的狀態，按年增長了200萬張，共計拖欠約680億美元。



從年齡結構上看，現年50歲以上「嬰兒潮一代」佔絕大多數，達到53.7%。有經濟學家認為，愈來愈多老年人在信用卡消費上逾期還款令人不安，因為老年人本來應該是被社會保護的弱勢群體。



其他組別方面，18至39歲的「千禧一代」佔24.2%，現年40至50歲的「X時代」佔比22.1%。



事實上信用卡逾期率上升威脅道美國經濟，因為消費支出佔到美國經濟活動的2/3以上。

美國2月各種消費數據均在下降，其中，2月密歇根大學消費者信心終值由95.5下修至93.8，接近兩年來低位，不及預期95.9。

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