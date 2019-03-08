1周10大驚奇：毋懼大冧市！有「穩贏」策略應對？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間暫時直至4月，從未變調；2月1日預言2月要抖氣，惟不會大跌；3月1日則料3月平穩度過，結果港股本周回吐逾500點。之後會怎樣？整體依然樂觀至4月，但留意距離4月已愈來愈近，開始要謹慎為上。



事實上，異象已證明有參考價值及帶來不錯成績，冀繼續為讀者帶來具國際視野的另類參考，實踐「聽專家講不如睇埋異象」，以增添勝算。



【1、另類指標：股市何時大調整？或已展開了...】

本周是2009年3月9日美股踏入牛市的10周年，市場目前主流意見是牛市持續。不過，美國著名交易員、自1981年已開始撰寫財經評論、1996年成立網誌True Contrarian的網主Steven Jon Kaplan警告，不會為牛市十周年慶祝，因美股已陷入熊市了。



他指出，股市已於去年夏季(2018日9月)見頂，警告去年已出現過去兩次特大股災(2000年及2007年)的徵兆，其中最重要原因是美股已十分昂貴，遠超歷史平均值。他說：「美股主要指數，無論是市盈率、市帳率，以及其他指標，皆處於歷史高位。史上只有兩次美股估值高於企業盈利兩倍以上：分別是1999年底至2000年初，以及2018年8至9月。」



至於股市何時大冧？他稱，投資者可睇實美匯指數變化，因對上兩次特大股災出現前，美元都是曾大跌，然後突然抽上，並高於之前頂部。當你看到人們認為「美元是避險天堂」時，就應該小心。



根據他的觀察，美匯指數在2018年11月創下97.542高位，同期美股於2018年12月暴挫，之後美匯指數急插，然後反彈。換言之，只要美匯指數升穿97.542，投資者就要警惕股市大冧風險。



令人憂心的是，周四(3月7日)該指數高見97.667，即股市調整期可能已展開...



【2、另類指標：聯儲「放鴿」 美元因何轉強？】

講起美元，自美國聯儲局1月底轉軚「變鴿」後，理論上美元應回落，以反映短期不會加息的因素，美國總統特朗普亦強調不要「強美元」。惟事實剛剛相反，美元至今依然強勢，並升穿2018年11月高位，使不少市場人士感到困惑。市場研究機構Exante Data創辦人Jens Nordvig試圖提供更合理解釋。



他指出，答案的關鍵在於投資者追求回報！因相對於歐洲和亞洲回報偏低、甚至是負值，美元資產的利率仍具吸引力，這種情況不會很快改變。



依照Exante收集到全球基金經理倉位的龐大數據顯示，市場套利交易仍頻繁。所謂「套利交易」，是指借入低利率貨幣(多數是日圓、歐元)，然後將資金轉換成高利率的貨幣作投資(主要是美元)。數據顯示，流入這種交易策略的資金在本季激增，並達到數年高位，即使聯儲局主席鮑威爾和其他官員表明不急於加息，也無損套利交易。



Nordvig解釋，這是因歐洲投資者在區內市場能取得豐厚回報的投資選擇非常少，故選擇以美元作套利交易，數據絕對可以看到這點，亦能解釋聯儲局「放鴿」後，美元依然堅挺。



【3、另類指標：大鱷「玩火」 下次冧市殺傷力大】

除了美元因素，目前股市確實出現過熱現象。據美國華爾街大行高盛編制的數據顯示，俗稱「大鱷」的對沖基金正在「玩火」，將絕大部分資金押在相同類別股份，即幾乎孤注一擲，以力谷回報，這行為恐預示着下次金融危機的殺傷力更驚嚇。



作為投資者，通常會聽到投資組合要多元化，不能將所有的雞蛋都放在同一個籃子裏，以免一同遭殃。惟目前「大鱷」正是將雞蛋聚在一處。



根據高盛追蹤的880隻、涉及股票倉位達2.1萬億美元的對沖基金，發現平均70%長倉投資組合之中，是投資最熱門的首10隻股票。換言之，首10位最熱門投資就佔據了70%資金，比例之高、持貨之集中為2002年以來首見。



可想而知，一旦市況逆轉，「人踩人」沽貨將會放大跌幅，形成「直插式冧市」，明顯是不祥警號。



【4、另類指標：好友開始囂張 可閉上眼睛買股】

大鱷孤注一擲，好友也開始囂張！專注投資發展中經濟體26年、管理資產約70億美元的RWC Partners新興和前沿市場聯席主管John Malloy成為今年迄今大贏家，他的基金目前回報是基準指數的兩倍。



他本周指出，由於環球主要央行傾向鴿派立場，加上中美貿易談判達協議近在眼前，隨着企業盈利增長前景改善，股市反彈仍會持續，「現在基本可以閉上眼睛去買，或者在下個月(4月)才入場也可以，因我們已經擺脫了困境。」



他表示，在歐洲經濟問題未解決之前，美國聯儲局或將按兵不動，期間或許會有兩年的時間，這點是非常積極的利好因素，因央行政策將在很長一段時間內保持寬鬆。就新興市場的大環境而言是很重要的。



事實上，本周亦出現過度亢奮行為。彭博數據顯示，紐約時間周二(3月5日)早上11時45分(即香港時間周三凌晨約0時45分)，領航富時新興市場(Vanguard FTSE Emerging Markets)ETF出現一筆500萬股成交，金額高達約2.11億美元(約16億港元)，創下該ETF自2019年以來單筆最大成交紀錄。在幾個小時後，另有5,100萬美元(約3.97億港元)金額成交。



上述ETF絕大部分比例是追蹤中國A股大型股，另包括巴西、俄羅斯、印度、台灣、南非等新興市場股份。



【5、另類指標：大淡友都轉軚 反預示升浪水尾】

除了好友亢奮，本周亦有大淡友轉軚！被媒體視為美國華爾街「淡友之王」的富國證券(Wells Fargo)股票策略主管Christopher Harvey本周「跪低」，直言給予標指2019年底目標2,665點可能過低。標指周四(3月1日)收報2,748點。



他說：「上述目標是在去年12月股市低潮時所訂的，當時之所以如此保守，是因覺得聯儲局犯了錯。不過，有趣的是聯儲局在今年1月極速轉軚，可以說他們承認了錯誤，並已由漸進加息修正至停止加息。對我們來說，這意味着很可能不用再像去年12月般保守了。」



他當時給予的標指目標是華爾街當中最低的，故被視作「淡友之王」...



【6、另類指標：「熊市反彈」幅度可以兩成以上】

事實上，剛踏入2019年的時候，幾乎無人相信會「升到你唔信」。以美股為例，自去年聖誕節跌入谷底、市場驚見「熊蹤」後，至今已反彈兩成，熊市真的沒有到來？



擅長於以史為鑑的美國投資通訊及專欄作家Mark Hulbert本周警告，別開心得太早，股市仍有機會是「熊市反彈」，因類似的歷史絕對有迹可尋。



回看2000至2002年及2007至2009年兩次特大熊市，標指期間都曾經大幅反彈，而且力度高於今次，最終證實只是「熊市反彈」。其中，標指在2000年3月至2002年10月那次熊市之中，曾試過累彈21%；2007年10月至2009年3月那次熊市之中，亦曾試過累彈24%。



當然，歷史不會機械式重演，不會100%代表今次是「熊市反彈」，但同時也不會100%反映「牛市未死」。再者，對上兩次經驗皆證明反彈力度是兩成左右，即意味如果今次是「熊市反彈」，美股再升空間已不多了。



Hulbert指出，數據提醒投資者，任何「熊市反彈」的幅度都會遠超預期，而且是既急且快，今次確實有點雷同，不能掉以輕心。



【7、另類指標：歐洲恐已陷入「日式衰退」】

其實，單看歐洲，經濟實在不濟，本周連歐央行也大幅下調今年經濟增長預測，由1.9%降至1.1%，即近乎衰退邊緣，令市場懷疑央行救市已技窮。



●歐洲怎麼了？

荷蘭國際集團(ING)本周警告，歐元區已開始見到「日式衰退」的影子，因目前正正處於低增長、低通脹，而且已實行非常寬鬆的貨幣政策，與1990年代至今的日本雷同。



糟糕的是，若回看日本自1990年代中期留下的歷史，更令人心寒。由於日本早已受制於公共負債佔國內生產總值(GDP)比率高的影響，以及經濟增長低企、通脹低迷，令央行至今沒有「鷹派」人物，因為根本不能加息。



ING警告，歐洲情況實在太類似，現時利率已是「負值」、央行已無限量「放水」、經濟增長低、通脹低、意大利經濟衰退及債務驚人，央行已沒有「鷹派」人物，正因不能加息。之前官方預計今年秋季加息，目前已幾近不會成真，2020年能否加息也成疑。



去年，日本債務佔GDP比率達238%，自1994年以來，有一半時間處於通縮，歐元區近年也類似，尤其是希臘、西班牙、意大利，縱使目前未有通縮，但通脹亦不見得升溫。



從本文附上的圖(附圖一)可以看到，歐元區整體情況似日本，尤其2013年起。圖線統計了經濟增長、通脹、短期利率，以及人口變化，數值愈低，就代表愈似「日式衰退」。



值得留意的是，一個地方有沒有經濟活力，很大程度與人口結構有關。日本目前已是「老人國」，而歐元區的適齡工作人口亦在2009年開始收縮，當中已計入未來數十年的移民人口。



可以預見的是，既然歐元區似「日式衰退」，相信利率有一段時間內都不能上揚。



●極低息將「半永久化」？

無獨有偶，除了ING，美國哈佛大學教授、前總統首席經濟顧問、前財長，以及曾成為聯儲局主席大熱人選的薩默斯(Larry Summers)，與英倫銀行(即英國央行)高級經濟師Lukasz Rachel本周也指出，美國及歐洲有重蹈「日式衰退」覆轍的風險，預計短期很難收水，全球發達地區極低息環境或會「半永久化」。



著名經濟學家、安聯首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)亦警告，歐洲經濟嚴重程度超出了許多投資者的想像，今年歐元區經濟增長要有1%也很難，是全球最大風險。



【8、另類指標：唔怕大蕭條！「穩贏」投資策略是...】

既然全球經濟仍有隱憂，那麼，下次遇到股災的話，股民應怎樣面對？管理資產達1.2萬億美元(約9.3萬億港元)的財富管理公司Northern Trust首席投資官Katie Nixon本周發表了一幅圖，回顧了過去5次「大熊市」美股最高跌幅及復原時間。(附圖二)



以2008年金融海嘯為例，美股由2007年頂部插至2009年底部歷時1年4個月；2000年科網爆泡歷時2年1個月。無論如何，若以美股計，歷史證明只要有耐性，終有一天股市會升得更高。因此，作為長線投資者，絕對不用理會短期「雜音」。



更重要的是，Nixon想與投資者分享的關鍵是：股市表現根本不會與季度、年度、或任何時間有關係。換言之，任何分析員將股市與歷史任何一段時間作比較都是枉然的，根本不會100%重演。



她說：「從歷史可見，任何短期的回報都是難以預測的，反而較長期(例如3至7年)相對容易估計。再者，一旦『坐艇』，只要繼續『坐』，總會有翻身之日，而且必會有正回報，不能獲利的唯一原因是離了場。」



當然，數據是來自指數，不是個股。換言之，長線投資者「穩贏」的秘訣來自持續買入指數基金，這是連「股神」巴菲特也支持的，港股也適用。所謂「欲速則不達」，致富需要耐性。



【9、另類指標：「股神」也推薦「穩贏」策略是...】

上文提到「股神」巴菲特，所謂「光陰似箭，日月如梭」，「股神」畢竟88歲了，最近更承認錯選了卡夫亨氏，導致投資旗艦巴郡要大幅撇帳200億美元(約1,560億港元)。



他又透露，其左右手、巴郡基金經理Ted Weschler和Todd Combs，自2011及2012年加入公司後，投資表現一直跑輸標指，但直言已較自己的表現理想。由於老拍檔芒格已95歲，意味着「股神」可能出現接班人斷層危機，更予人「廉頗老矣」之歎。



究竟「神」話是否已破滅了？美國著名專欄作家、GoldenEgg Investing創辦人Howard R. Gold有如下解讀：



●巴郡股價

回看標指自2009年3月9日美股踏入牛市以來，截至上周五(3月1日)累飆約3.14倍，而巴郡B股則累飆約3.3倍。表面上看，買巴郡看似跑贏買標指ETF。



不過，「股神」一直不喜歡向股東派息，原因是寧可將現金用來部署策略性併購。因此，投資者若持有巴郡B股，是很少收到股息，換言之，股價很少會因派息而被扣減；相反，標指不少成分股就有派息，即目前的標指其實已扣除了派息因素。如果將標指ETF撇除股息的話，自2009年3月9日以來的實質回報其實是4.03倍。明顯地，回報是高於持有巴郡B股。



●跑輸整體美股

更糟的是，最能反映整體美股、追蹤美國股市幾乎全部上市公司表現的Vanguard Total Market指數回報原來更嚇人，自2009年3月9日至上周五已累飆約4.2倍，更已包括了股息收入。換言之，「股神」更被比下去。



●「神」也認輸

難怪「股神」也承認：「如果我於1942年(他第一次買股的時候)將114.75美元(約895港元)投資於不用收費的標指指數基金，再將獲取的股息投資於同一基金，到了2019年1月31日，稅前總回報達606,811美元(約473萬港元)，即每1美元，回報達5,288美元。如是者，若當年投資10,000美元(約7.8萬港元)，如今財富就高達5,100萬美元(約3.9億港元)。」



他去年亦建議投資者「發達大計」是：「可持續買入低成本的指數基金，我認為這是無時無刻都合適、而且是最務實的投資。」



那麼，真正的「神」是誰？是於2019年1月16日與世長辭的領航基金創辦人博格爾(Jack Bogle)，終年89歲，被稱為「基金之神」，因目前林林總總的ETF是他首先創立的。他一直建議投資者不要捕捉股市升跌，只要恒常地買入指數基金就可以了...



他亦留下其他發人心省的忠告，不妨參考：https://bit.ly/2TSqRyh



【10、另類指標：港青可借鏡！美63%年輕人買樓後悔...】

最後分享一下樓市。本周有報道指，根據美國官方數據顯示，截至2018年底，美國大約1/3、年齡35歲以下的年輕人擁有自置物業；若與上一代相比，目前年齡介乎24至25歲的年輕人擁有物業比例較父母一輩低8至9個百分點。換言之，不單止香港年輕一代，美國同輩也面對樓價太高而置業難的困局。



不過，就算幸運地擁有物業，很多美國年輕人也依然要面對令人懊惱的難題。根據銀行利率網站Bankrate對大約1,500名年齡介乎23至38歲、擁有物業的美國年輕人，所進行的調查結果顯示，當中有大約2/3、即約63%年輕人坦言，「後悔」買下目前的物業，遠高於其他年齡界別。例如在55至73歲的受訪者當中，僅35%表示後悔買樓；39至54歲則有大約50%人後悔。



為何他們會後悔呢？原因在於多數年輕人低估了「養樓」的成本。買了樓之後，就有責任進行保養，惟當中涉及的成本很高，例如家具、漏水、裝修開始變舊、管理費、水電等等，每項都涉及金錢，成為美國年輕人最感到煩惱的事。



誠然，這亦是不少專家的告誡。當年輕人計劃「上車」時，專家們總會勸告買樓成本是包括買的一刻及擁有之時，這才是「完整的圖畫」。除了供樓，仍有很多額外的經常性開支，當中涉及的「隱藏開支」是很多年輕人意想不到的。



就此，專家建議，年輕人在買樓時，除了要計清楚首期金額及之後供樓的能力外，最好要儲備樓價1至3%的現金，作為入伙後遇到的特殊開支費用。



值得留意的是，有大約18%美國年輕人感到買樓後不開心，是因單位面積太小。專家語重心長建議，年輕人必須要在買樓時，清楚知道單位是否合適，因買樓涉及的金額實在太大，而且不是隨意能賣出。



上述是美國年輕人的真實例子，看來也值得香港年輕一代借鏡，切勿讓自己陷入後悔之中。

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