家電製造商走去出手機　幾日賣得16部？

格力電器董事長董明珠(明珠姐)對生產手機一向都很堅持，就算內地手機廠商林立，試想要與華為、OPPO、vivo、小米、中興、聯想等競爭，真係難過登天，但明珠姐一樣依然故我，無忘初心，要實現銷量打低小米手機嘅昔日豪情壯語。



日前，內媒有消息稱格力手機三代已經上市，官方售價3,600元人民幣，根據格力電器官方商城資料，該手機搭載驍龍821處理器、3D四曲面玻璃後蓋，主打「專業雙攝、暗光拍攝」嘅理念。但截至今晚，官方商城顯示僅售出16部。而在京東、天貓嘅格力電器旗艦店上尚未看到格力手機三代上架信息。



與同價位嘅國產手機比較，格力手機三代嘅配置無論和剛發售新手機嘅小米9，或者vivo新機IQOO相比，被指仍有非常大嘅距離。



格力電器做手機追溯到從2015年開始。格力手機一代2015年3月亮相，僅內部發售，第二代2016年6月上市，售價為3,599元人民幣，2017年6月14日，格力手機特別版「色界」喺格力官方商城面世。



截至目前，格力商城上嘅銷售數據顯示，格力手機2代（金色）已累計售出超過9.45萬部，價格仍然是3,599元，這也是格力目前銷售量最好一款手機。而上市首日被媒體曝出只賣出5部嘅「色界」，目前典雅銀、玫瑰金、深空灰三種顏色共售出9,704部。



之不過，明珠姐對格力手機第三代銷售情況似乎好有信心，佢仲話：「格力手機將會順應科技發展趨勢，同時跟上5G手機和柔性屏幕大勢。」睇嚟，明珠姐已開始研發緊格力手機第四代，很可能會係摺屏5G機也未定。



點都好，明珠姐嘅永不放棄精神實屬可嘉。而絲絲發覺，格力手機通常初初推出時反應都會比較慢熱啲嘅。



但係，華為今年銷售目標係2.6億部，小米也要賣出2億部，格力手機至今總銷量不到10萬部，真係要加把勁了！

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