新盤UPDATES︰啟岸超購8倍　MONTEREY沽兩洋房

樓價回升，新盤市場單日錄多宗成交，部分更為大額豪宅，發展商亦對後市充滿信心，部署短期推售樓盤。



●啟岸累收近2200票 超購約8倍

市區上車盤需求殷切。恒基地產(00012)今年頭炮新盤紅磡啟岸，明日(3月9日)正式開售246伙，發展商剛已截止接受認購，共錄約2,198張入票登記，超額認購約8倍。



項目首張價單推出111伙，折實平均呎價19,977元，貼近同區新樓齡二手物業市價，開放式戶入場費逾382.53萬元。因應市場需求，之後兩度加價加推單位，最新推出的第3號價單，提供68伙，再度加價約2%，折實平均呎價21,192元。



而明日開售單位的價單市值逾15.41億元，整批折實平均呎價20,399元。



●瑧尚一房示範單位首度曝光

新世界發展(00017)旗下馬頭角瑧尚首度開放無改動示範單位，參照18樓A2室搭建，實用面積299方呎，一房間隔，設開放式廚房，大廳連接23方呎露台，睡房連接18方呎工作平台。



●瑧尚日內開價 首批超過兩成單位

新世界發展(00017)營業及市務部總監黃浩賢表示，旗下馬頭角瑧尚最快日內上載價單，首批將超過兩成單位，並在100伙以內，反映發展商對樓市充滿信心，他形容首批為「積極價」，將富吸引力，可能有驚喜，售價參考同區市建局的樓盤。



樓盤的示範單位將於周六(9日)開放予公眾參觀及收票，並於下周末開售，不設大手安排，並視乎收票情況加推。



該盤樓層高度3.15米，會所室內、外面積合共約7,000方呎，每方呎管理費5港元。

對於紅磡啟岸推售，他表示與項目處於不同區分，相信每區都有自己客源，不擔心會構成競爭。



●MONTEREY再沽兩洋房

會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY，剛透過招標再售2間獨立洋房，平均呎價30,377元，套現逾1.17億元。其中「Marina Blue」3號獨立洋房，實用面積2,001方呎，連745方呎花園及707方呎天台，售價6,603.3萬元，呎價33,000元。項目共有22間獨立洋房，短短兩星期已累售11間，平均呎價28,633元，套現近6億元。



●逸瓏灣8 12伙加價1至1.5%

據一手銷售資訊網資料，信和置業(00083)旗下大埔 白石角逸瓏灣8修改價單，其中12伙加價約1至1.5% ，加幅最高之一為3B座17樓B室，實用面積698方 呎，價單售價由1,334.6萬上調至1,354.7萬元，最新 呎價為19,408元，單位已第2次加價，累計加幅約3%。



●天鑄標準戶9081萬沽 呎價4.5萬

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄第一期，以招標形式售出6座15樓A室，實用面積2,018方呎，成交價9,081萬元，呎價4.5萬元。嘉里建設(00683)同區的皓畋亦沽兩伙，包括10座12樓B室及7座3樓G室，成交價分別為4,280萬及3,400.07萬元。



●琨崙洋房3577萬售出

華懋集團旗下屯門琨崙售出30B洋房，實用面積為2,322方呎，採四房四套間隔，連536方呎平台及195方呎天台，成交價3,577萬元，呎價15,405元。



該公司銷售部總監吳崇武表示，樓市小陽春氣氛持續，踏入2019年，項目已合共售出9幢洋房單位及1座獨立屋，市場反應熱烈。



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