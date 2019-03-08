福晟湖南項目引入中航信託　涉最多5億人幣

福晟國際(00627)公布，中航信託同意通過增資方式，投資該公司旗下湖南興汝城房地產開發有限公司，總額最多不超過5億元人民幣。增資完成後，興汝城房地產的51%及49%股權將分別登記入湖南福晟集團及中航信託名下。



興汝城房地產主要在中國湖南省從事房地產開發業務，主要資產位於長沙市天心區毗鄰長沙地鐵一號線桂花平站的項目。該房地產項目產品涵蓋住宅、商業公寓、零售商店及其他公共配套設施，第三期的規劃總建築面積約159,645平方米，第二期的若干物業單位已於2018年交付予客戶。項目公司正在啟動第三期開發。

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