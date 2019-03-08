瑞銀警告：美國衰退機會急飆　幅度令人震驚

外國傳媒報道，瑞銀警告，美國經濟衰退的機會在今年1月飆升，強度令人震驚！



該行指出，目前美國經濟會陷入收縮的機會由去年12月的24%，急飆至1月的73%，為1989年以來最大單月升幅，反映中美貿易戰的影響大過預期，而且近期的經濟數據轉弱，與衰退風險一致。在過去50年，經濟只經歷過5次放緩周期，市場往往會在發生時做出強烈反應。



該行呼籲投資者要關注美國耐用品數據，它是綜合零售項目，例如電器、珠寶、寵物、玩具、戶外和運動器材等，是反映消費開支及家庭財務健康的重要指標。值得注意的是，西方國家汽車銷售下跌，這是最佳的經濟危機信號，尤其是「富人玩具」(例如私人遊艇)開支跌幅創2009年以來最大，民眾花費在服務業的開支亦創2012年以來最大跌幅。



該行指出，消費耐用品開支顯著下跌增加了經濟陷入衰退的機會，這與美國關稅有關連，樓市轉差也可能與關稅有關。



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