【海航系賣產】香港國際建投獲提購　涉70億元

海航集團旗下香港國際建投(00687)公布，獲控股股東HNA Finance I告知，與要約人訂立買賣協議，HNA Finance I擬出售約23.4億股，約佔已發行股份69.54%，總代價70.22億港元，相等於每股待售股份3港元，較收市價溢價約14.5%。



緊隨買賣協議交割後，要約人及其一致行動人士將持有24.05億股，佔已發行股份約71.47%。根據收購守則，要以現金作出強制無條件全面要約，每股3港元。



要約人為Times Holdings II Limited，參與基金之一包括黑石集團旗下公司。

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