夜市UPDATES：美國要減息？道指挫200點　夜期苦守二萬八

美國就業市場數據大走樣，累美股低開逾200點後窄幅上落，目前報25,335點，跌137點或0.54%；標至報2,730點，跌18點或0.66%；納指報7,360點，跌61點或0.83%。港股期指夜市報28,077點，跌159點，低水151點。



美股暫時連跌5日，截至周四納指周內下跌2.2%，道指與標指數均已下跌約2%。



有美國議員建議將亞馬遜和Facebook等大型科技公司「拆骨」，亞馬遜跌2%，Facebook跌1.27%，Google母企Alphabet跌1%，蘋果公司跌不足1%。



美國經濟增速放緩進一步印證，2月非農就業人口僅增2萬人，遠遜預期的18萬人，創17個月新低，主要是建築業和其他領域的就業數據低迷。



數據引發市場對經濟活動大幅放緩的擔憂，美國年內加息機會進一步降低，反而美國利率期貨暗示，美聯儲2019年內減息的概率升至30%。



美匯指數短線走低見日內低位97.24，目前報97.34，跌0.26%。紐約黃金期貨受刺激升1%，報每安士1,298.9美元。



歐股尾市跌勢擴大，英股跌0.98%；德股跌0.85%；法股跌0.81%。



全球經濟前景黯淡，國際油價跌近3%，紐油跌跌2.98%至每桶54.99美元；布油跌2.85%至64.41美元。



【22:30】美國最新就業數據強差人意，美股續受壓，道指開市早段進一步挫216點，報25,256點，納指挫88點至7,332點，標指挫23點至2,725點。



民主黨參議員沃倫公布將大型科技股如亞馬遜和Facebook(Fb)拆骨的計劃，亞馬遜股價早段跌1.55%，至1,600.71美元。Fb股價早段跌1.5%，至166.6美元。



連鎖超市Costco上季每股盈利2.01美元，好過預期，同店銷售增長6.7%，網上銷售亦大增25.5%，股價早段升4.19%，至9.09美元。

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