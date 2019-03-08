財經評論：國策市升銳跌急　穩信心先穩經濟

內地股市周五(8日)瀉近半成，全周計由升轉跌，終止連升8周的氣勢。事實上，A股年初表現可說是獨領風騷，但同一時間，無論是出口、製造業、服務業等經濟數據均差強人意，次季展望難以樂觀。一旦中美貿易談判結果未如預期，經濟前景更加堪憂。官方圖以提振資本市場來刺激內部需求，以達到催谷經濟的效果，如意算盤未必打得響！



去年中美貿易戰開打，對內地經濟的打擊於第4季開始浮現。不但製造業PMI跌穿盛衰分界線，固定資產投資增速放緩，消費信心亦下挫。再加上早兩年去槓桿的效應逐步展現，中小微企經營日益困難，致使年初中國人民銀行宣布全面降準「放水」，並採取措施要求內地銀行增加對民企放貸。農曆新年前後的「年關」，總算平安渡過，但經濟增長放緩的情況仍然嚴峻。



2月下旬，官方公開力挺資本市場發展，適逢國際指數公司宣布擬擴大A股權重，兩個消息刺激內地股市升勢加快。可問題是，當局支持資本市場改革，是一如既往的取態；國際指數公司增加A股比重的消息，亦流傳已久，且初期規模有限，實不足以令股市大升。



當然，升市有其好處。首先，企業會在年頭規劃投資，亦是消費旺季，股市的財富效應有助穩定人心，一定程度提振消費信心，為新的一年開個好頭。其次是，上市公司股東股權抵押貸款風險不斷上升，若股市低迷，會添沽壓之餘，更會將風險傳導至銀行，甚至動搖整個金融系統。結果，這兩個月的升市，大概消除了這些隱患。



問題是，在缺乏足夠經濟基礎下，股市一味狂炒，只怕會重演2015年脫韁失控的情景，後果堪憂。畢竟如今大背景是中美貿易談判進度未明，歐、美經濟不穩定因素湧現，內地結構性改革走到樽頸位，經濟發展困難重重，那股市何具展翅高飛的條件？



歸根究柢，資本市場升跌不應由政府意願決定，而是取決於經濟發展。當前官方首要做的是掌握好市場數據，積極推進各項穩經濟工作，確保措施落到經濟實處，惠及企業民生，而非只管大灑金錢，向股市推波助瀾。



經濟發展既是資本市場的命脈，只要穩經濟取得成效，配合資本市場的市場化、法治化和國際化改革，股市長遠自會發揮其市場定價、資源配置和風險管理等功能，並與經濟周期產生良性互動，「有麝自然香，何必當風颺！」對症下藥才有望走出經濟困局，股市自然會重現生機。

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