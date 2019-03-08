經濟學家質疑歐美央行隱瞞「風暴」

外國傳媒報道，一眾經濟學家開始質疑歐美多國央行有否「隱瞞」投資者。



荷蘭國際集團(ING)首席經濟師Carsten Brzeski警告，歐央行周四(3月7日)宣布的新刺激政策效用「很小」，恐不能提振區內疲弱的經濟。Axioma行政總裁Christoph Schon更懷疑，歐央行能否再在今次經濟周期加息。



景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，美國2月非農職位僅增2萬，數據令人震驚，使未來經濟數據變得更重要。她質疑聯儲局、加拿大央行，以及歐洲央行態度戲劇性轉變，是否看到了市場人士沒有看到的東西。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/