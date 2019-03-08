金利豐連跌兩日　曾再挫逾一成

朱李月華旗下金利豐金融(01031)位於中環國際金融中心一期的總部，周四(7日)被證監會登門搜集資料之後，該公司股價連跌兩日，周五(8日)開市後僅半小時已挫逾一成，至全日低位2.06元，收市跌8.7%至2.1元，一口氣跌穿10天和20天移動平均線。



公司市值單日蒸發27.22億元，如計及連續兩個交易日股價下跌，公司市值更累積蒸發達36.75億元。



至於朱李月華的身家亦見大縮水，《福布斯》網站資料顯示，截至本周五為止，朱李月華淨財富約26億美元(約202.8億港元)，較本周四的29億美元(約226.2億港元)，減少約23.4億港元；較周二時的33億美元(約257.4億港元)更減少54.6億港元。



回看2018年，她的身家已大幅蒸發約87億美元(約678.6億港元)，在《福布斯》香港富豪榜排名更由第7位跌至第28位。



事實上，金利豐金融旗下金利豐證券之前已經遭證監會兩度凍結其客戶資產。金利豐金融前晚發出公告，表示留意到證監會於集團辦事處執行任務的報道，對此事不予置評。



不過，公司行政總裁朱李月華日前對傳媒表示，證監會搜集並取去客戶資料。記者周五早上再到金利豐金融總部樓下守候，現場未見異樣。

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