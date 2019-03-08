華瀚附屬被追款近5億

華瀚健康產業控股(00587)附屬及主席等，遭海通國際金融產品有限公司(下稱海通)入稟高院追討欠款約6,288萬美元(約4.9億港元)。



案中共五名被告，分別為華瀚健康主席兼執行董事張岳、行政總裁兼執行董事鄧杰，以及該集團三家附屬公司Main Union Investment Limited、Intended Features Limited和Grand Motion Development Limited。



入稟狀指，根據一份2017年1月的買賣協議，華瀚健康尚欠海通約6,288萬美元應付款項，而張岳及鄧杰同日亦簽任擔保人，海通現按該買賣協議及擔保協議向五名被告追討該筆華瀚欠款。



資料顯示，華瀚健康2016年曾被沽空機構Emerson Analytics質疑財務數據，股份同年9月底起停牌，至去年11月再遭證監會根據《證券及期貨(在證券市場上市)規則》之條例第8(1)條指令停牌，該條例涉及上市文件或公告等懷疑載有虛假、不完整或具誤導性資料。



傳訊令編號：HCA378/2019

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