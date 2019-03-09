富途控股美國首掛　股價高開逾兩成

騰訊(00700)有份投資的網上證券平台富途控股(Futu Holdings)周五(3月8日)在美國上市，開報14.79美元，較招股價12美元升23.25%，其後升勢迅速擴大，最新報17.1美元，上漲42.5%。



富途在上市前數日修訂上市招股細節，以招股價12美元計，富途市值在15億美元左右，集資額則為9,000萬美元，較此前市場傳聞的3億至5億美元大為縮減。



據報道，在上市前，公司創辦人李華持股約為51.7%，為最大股東；而騰訊為第二大股東，持股約為38.2%。

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