東方日報B2：滬綜指冧4.4%　港股熊影現

內地官媒為A股市場降溫、內地最新外貿數據遠遜預期、環球經濟增長放緩憂慮加劇等九項負面因素困擾下，中港股市周五顯著下挫，港股更一度乍現「熊影」。而滬綜指周五(3月8日)挫4.4%，創去年10月11日之後最大單日跌幅，收報2,969點，一日之內接連跌穿3,000點及3,100點兩個整數關，全周則累跌0.81%，8周升浪告終。



內地股市周五表現差劣，滬綜指開市已急挫2.19%，雖然之後跌幅曾縮窄，惟午後跌幅迅速擴大。深成指曾挫3.42%，收市仍挫3.25%，報9,363點。深圳創業板指數跌2.24%，收報1,654點。



外資續減磅，滬股通及深股通合共淨沽出33.27億元人民幣，全周計淨沽出逾4億元人民幣，為今年來首次全周錄淨沽出。滬深兩市主板成交額約1.18萬億元人民幣。



另一方面，外圍市況欠佳，恒生指數最多曾挫近六百點，一度跌穿250天牛熊分界線，即使最終未有失守，收市跌幅縮至551點或1.91%，報28,228點，但仍跌穿20天移動平均線。H股跑輸大市，國企指數跌303點或2.65%，收報11,156點，中港股市市值單日蒸發約3.4萬億元。全周計，恒指及國指分別累挫583點及350點。



港股周五總成交1,448億元，沽空額增逾34%至214.53億元，沽空比率14.84%。港股通(滬)及港股通(深)合共淨沽出24.83億元。



港股美國預託證券(ADR)周五早段普遍偏軟，滙豐控股(00005)報63.96元，較港低0.29元；騰訊控股(00700)報341元，低6元，按比例相當於恒指下跌144點。



豐盛金融資產管理部分析員馮宏遠表示，A股市場由散戶主導，很多時會出現「升過龍」，所以「升得快、跌得急」。他又認為，短期之內A股波動性很大，希望滬綜指於2,800點會有支持，但整體前景不算很差，維持A股全年會錄得升幅的預測。



他又說，港股早前漲幅跑輸A股，相應跌幅一定較少，維持3月份減磅的投資策略，冀本月恒指能守住27,500點。



建銀國際研究部董事總經理蘇國堅表示，滬深股市三大指數今年首兩個月已累飆逾兩至三成，漲勢太急不健康，加上借孖展炒股急增，中央或憂慮影響金融體系，因此需適時為股市降溫，A股未必可於未來一至兩周尋底。



不過，MSCI明晟加大A股於MSCI中國指數的權重下，料續吸引新資金流入，故A股調整幅度相對港股及H股或較少。



過去數周市場僅聚焦中美貿易談判進展及內地放寬流動性穩經濟，但忽略歐美股市已開始有沽壓，歐洲央行調低歐元區經濟增長預測，令人憂慮環球經濟及企業盈利將進一放緩。他又指，未來兩至三周香港上市公司公布的業績料亦不理想，恒指或下試27,500點，若跌穿或要進一步下試25,000點。



不過，渣打財富管理投資策略主管梁振輝較樂觀，認為中港股市今年以來未見顯著調整，因此周五只是「抖氣」。他又重申中長線看好內地股市，恒指則視乎能否守穩28,000點，即使跌穿，相信27,600點有初步支持。

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