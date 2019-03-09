美股中段維持跌勢　港股ADR二萬八關危危乎

受累於亞洲股市周五重挫，加上美國就業市場數據令人失望，打擊投資者入市信心，美國股市全面受壓。道指至中段維持跌勢，最新報25,299點，跌173點；標指最新報2,724點，跌24點；納指最新報7,359點，跌59點。



港股ADR表現偏弱，按比例計算，現報28,069點，跌172點。滙豐控股ADR折合報64.11港元，較港收市跌0.22%；騰訊控股ADR折合報341.33港元，較港收市跌1.63%。



華爾街股市方面，有美國議員建議將具有壟斷優勢的大型科技股「拆骨」，以推動市場更有效競爭，相關股份齊齊下挫，亞馬遜和Facebook均下跌約1%。



騰訊有份投資的網上證券平台富途控股(Futu Holdings)在美國首日上市，開報14.79美元，較招股價12美元升23.25%，其後升勢迅速擴大，最新報15.91美元，上漲32.58%。



連鎖超市Costco上季每股盈利2.01美元，好過預期，股價急升5%，報227.62美元。



數據方面，美國2月份非農業職位增長2萬個，是逾一年來最弱，遠少過前一個月經修訂後的31.1萬個，以及市場預期的18萬個，或顯示就業市場開始放慢。



不過，期內失業率仍按月降0.2個百分點至3.8%，為近50年低位，並低於市場預期的3.9%。平薪時薪按年升3.4%，高於市場預期的3.3%。



景順首席全球市場策略師表示，美國2月非農職位僅增2萬，數據令人震驚，使未來經濟數據變得更重要，又質疑聯儲局、加拿大央行，以及歐洲央行態度戲劇性轉變，是否看到了市場人士沒有看到的東西。



另一方面，美國1月份新屋動工按月大升18.6%，至以年率計123萬間，遠多過前一個月經修訂後的103.7萬間，以及市場預期的119.5萬間，反映按息下降惠及樓市回穩；期內建築批核按月意外上升1.4%，至以年率計134.5萬間。

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