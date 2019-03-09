港匯殘見7.85！金管局終出手撐聯匯　今年來首次

港元匯價近日愈趨疲弱，於香港時間周六(3月9日)早上6時左右，觸發7.85弱方兌換保證，需要香港金融管理局出手買入15.07億港元，以捍衛聯匯機制。至下周二，香港銀行體系結餘將降至748.02億港元，此為今年以來金管局首度入市，對上一次為去年8月底。



自農曆新年過後，市場沽港元、買美元的套息交易明顯增加，加劇港匯的跌勢。上海商業銀行財資市場部研究主管林俊泓預料，當香港銀行體系總結餘縮至約300億港元時，港息才會呈現明顯攀升，屆時港美息差會收窄。



市場分析認為，近日一個月期的港美息差闊見逾1.5厘水平，港匯趨跌屬正常情況，觸及7.85弱方兌換保證亦屬意料之內，在聯繫匯率機制下，港元匯價限於7.75至7.85水平徘徊，市場無需擔心港元會無止境下跌。



事實上，去年金管局分別於4、5及8月，展開三輪入市行動，合共買入1,034億港元，年內香港銀行體系結餘有接近六成資金流走。局方曾多次強調，有總額達1萬億港元的外匯基金票據，可作流動性緩衝。

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