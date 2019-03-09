中國2月CPI按年升1.5%　符合預期

中國國家統計局公布，2019年2月份全國居民消費價格指數(CPI)按年升1.5%，符合預期，前值升1.7%。按月計，CPI升1%，前值升0.5%。



該局城市司處長董雅秀表示，CPI按月上漲，主要受節日效應和部分地區雨雪天氣等綜合影響，鮮菜、鮮果和水產品價格分別升15.7%、5.4%和4%；牛肉、羊肉價格升1.6%和0.6%；雞蛋市場供應充足，價格跌5.3%。



在非食品中，旅行社收費、機票和賓館住宿價格分別升7.4%、5.1%和3.3%，合計影響CPI升約0.13個百分點；電影票價格漲6.8%；柴油和汽油價格分別升3.9%和3.6% 。



按年計，羊肉、牛肉和禽肉價格分別升10.7%、6.9%和3.8%；鮮果和鮮菜價格分別升4.8%和1.7%；雞蛋、豬肉和水產品價格分別跌7.4%、4.8%和2.5%。在非食品中，醫療保健、教育文化和娛樂、居住價格分別升2.8%、2.4%和2.2%；柴油和汽油價格分別跌3.1%和3%。



2月生產物價指數(PPI)按年升0.1%，預期升0.2%，前值升0.1%。PPI按月跌0.1%，前值跌0.6%。

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