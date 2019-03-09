新盤部署：陳永傑指啟岸用家主導　高佔七成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，啟岸可算是農曆新年後首個具規模的大盤，該公司的買家出席率7成，當中，70%為用家，客源以年輕人為主，佔三至四成；大手客不多，以用家入市2伙為主。



他指，近日樓市氣氛向好，二手成交以倍數增長；今開售的樓盤以中小型單位為主，入場費較低，料有機會沽清；預期3月一手成交量有機會錄1,500宗，二手可望達4,500宗成交，屆時將為近10個月新高。



對於後市發展，陳認為要視乎加息，料中原城市領先指數CCL首季有望回升至175點水平，今年更有機會重返去年8月高位188點水平。



【11:02】紅磡啟岸今開賣246伙

恒基地產(00012)今年頭炮新盤紅磡啟岸在周六(3月9日)開售246伙，價單市值逾15.41億港元，整批折實平均呎價20,399元。



該盤共錄約2,198張入票登記，超額認購約8倍。首張價單推出111伙，折實平均呎價19,977元，貼近同區新樓齡二手物業市價。開放式單位入場費逾382.53萬元。因應市場需求兩度加價加推，最新推出的第3號價單，涉及68伙，再加價約2%，折實平均呎價21,192元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

