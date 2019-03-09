樓價又升過？青怡花園兩房反價10萬元沽

樓市回勇，不少業主趁機沽貨獲利離場。消息稱，青衣青怡花園7座低層A室，實用面積343方呎，兩房間隔，今年1月放盤，開價588萬港元，近日反價至598萬元沽出，實用呎價約17,434元。



原業主於2016年3月7日以363.8萬元買入單位，見近期市旺，趁3年額外印花稅限售期滿，沽貨止賺離場，帳面獲利234.2萬元，升值64%。



●消息指，跑馬地景祥大樓低層P室，實用面積約587方呎，兩房間隔，外望樓景，原以780萬元放售，減價10萬元或約1.3%，最終以770萬元易手，實用呎價約13,117元。據了解，單位屬遺產物業，於1970年5月以約5.35萬元購入，近半世紀升值約764.65萬元或近143倍。



●市場消息指，九龍塘又一居20座中層C室，實用面積603方呎，建築面積750方呎，三房連套房間隔，望內園池景，議價後以1,150萬元沽出，實用呎價19,071元。原業主於2015年1月以870萬元買入物業，帳面獲利280萬元，升值32%。

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