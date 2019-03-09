居屋成交：富康花園580萬易手　12年升值3.4倍

樓市轉勢向上，居屋市場頻錄成交。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園9座一個中層E室，實用面積431方呎，2房間隔，座向東北，新近獲上車客承接，已補地價的自由市場成交價580萬元，實用呎價13,457元。



單位早於去年12月以630萬元放盤，後逐步減價共50萬元或7.9%。



據了解，原業主於2007年9月以自由市場價130萬元購入上址，現易手帳面獲利450萬元離場，單位近12年升值超過3.4倍。





●錦龍苑自由市場503萬沽

世紀21奇豐物業區域經理莊瑞生表示，馬鞍山居屋錦龍苑新近錄得一宗已補地價的自由市場成交，單位為D座中層03室，實用面積401方呎，兩房間隔，座向東南望園景。業主放盤半年，原開價580萬元，輾轉減至503萬元易手，實用面積呎價12,544元。



據了解，原業主於2014年5月僅以自由市場價280萬元購入單位，持貨近5年轉售，帳面獲利223萬元離場，單位期內升值約80%。



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