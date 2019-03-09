全球半導體銷售再現負增長　主因又係中美？

曾經因為科網經濟而急速發展的半導體產業，今年出現明顯減速現象。日本傳媒報道，1月份全球半導體市場規模時隔30個月再出現負增長，主因是中美兩國的需求同時陷入停滯不前的境地。



全球主要半導體生產商組成的世界半導體貿易統計協會(WSTS)公布1月份的數據，顯示1月份全球半導體銷售額，按年減少5.7%，至355億美元。



事實上，過去幾年一直保持20%以上增速的半導體市場，由2018年下半年開始減速，這正值中美的貿易摩擦開始白熱化，中國輸往美國的電子產品訂單數量亦相應下滑。另方面，中國經濟的急速滑坡、內地汽車業經歷寒冬等，更進一步打擊需求。事實上，WSTS比較去年8至10月，以及11月至今年1月的數據，發現中國的半導體銷售額期內大跌20%。



此外，蘋果公司、亞馬遜、Google等美國科技巨頭在雲端設備的投資，亦比2017年時大幅減少，令記憶半導體需求銳減。由於數據中心等雲端設備的需求，佔去記憶半導體出貨量的三成，故需求減少拖累價格年內亦急挫四成。



有分析亦指，全球智能手機出貨量持續下滑，而包括蘋果公司的iPhone、三星Galaxy系列等新推出旗艦級手機，都沒有再將記憶體容量以倍數計增加，令手機用記憶體需求有減無增，進一步令半導體銷量下挫。



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