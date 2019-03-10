葉尚志：鐵塔盈利前景樂觀

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股衝上29,000點水平後，轉為反覆橫行發展模式，短期升勢有所放慢，但總體穩好狀態未有出現破壞，對後市仍可維持正面看法。



事實上，正如早前指出，中港股市已進入強勢，正處於獨立於外圍股市的行情中，目前更多的是關注內部因素。隨着內地加大了政策支持力度，推出了逾4萬億元人民幣的財政政策以及減稅降費措施，相信對穩增長可以構成足夠支撐力，有利中港股市延續穩好的發展。



個股方面，中國鐵塔(00788)在2月下旬衝高至1.98元後，出現反覆回整的走勢，主要是受5G題材已走到了階段性高峰的影響，相關股份都因而集體調整。不過，5G是未來發展大趨勢，建議可在股價回整後，再次留意吸納機會。



鐵塔公布截至去年12月底止全年業績，純利按年增長36.4%至26.5億元人民幣，表現略優於預期，末期息每100股派0.225元人民幣(稅前)，派息略嫌較少但可以接受，預留現金為未來5G發展的加快推進，相信可以獲得市場的認同。



另外，鐵塔在內地電訊塔市場處於行業壟斷地位，內地三大電訊營運商是其主要股東，現金流增長穩定，盈利前景清晰可見。建議可於等候股價回調至1.7元時吸納，止蝕於1.5元，目標看2.1元。



第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

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