鄺民彬：家電板塊待調整部署

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，近期A股持續上揚，重上3,100點水平，除受惠MSCI擴大A股納入因子外，兩會的穩經濟措施亦成為主要推升原因。兩會的政府工作報告提出，年內將實施更大規模的減稅降費，當中或將製造業等行業的稅率由現時的16%減至13%，冀年內可減輕企業稅收和社保繳費負擔近2萬億元人民幣。



由於規模較預期大，加上減稅可即時增強盈利及現金流，對投資市場估值可起提升作用。不過，中央訂下今年的GDP增長目標只介乎6至6.5%，為近28年最低，同時亦加大地方專項債券發行規模8,000億元人民幣，至2.15萬億元人民幣，並提高赤字佔國內生產總值比率0.2個百分點至2.8%，或令中國的債務危機升溫，潛在風險不容忽視。



提升內需料仍是今年政策的重點，中央早前印發《超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2022年)》，提出按照「4K先行、兼顧8K」的總體技術路線，推進超高清視頻產業發展和相關領域的應用，亦支持行業汰舊換優，冀於2022年內地的超高清視頻產業總體規模超過4萬億元人民幣，超高清影音用戶達2億人，消息帶動黑家電相關股近期向好。



根據工信部數據，於去年首三季內地家電行業的利潤總額按年增20.3%，維持較高增長，再配合政策扶持，未來企業盈利仍值得憧憬。不過，行業近期累計升幅較大，宜待調整部署。



大市方面，雖然A股偏強，惟港股只於29,000點附近爭持，維持有波幅沒升幅的格局。另外，近期港元走勢偏弱，若觸發金管局入市承接港元沽盤，將影響銀行體系總結餘，不利投資氣氛。恒指料於29,500點見較大阻力，20天線則為主要支持位。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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