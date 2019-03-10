陳鳳珠：政策細則主導投資氣氛

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，受惠於A股持續做好，上周恒指再度挑戰29,000點關口，惜未能企穩。內地兩會召開，今年經濟增長目標定於6至6.5%之間，估計今年經濟情況或面臨較多不確定性。



今年居民消費價格指數升幅目標為3%，預算赤字規模為2.76萬億元(人民幣‧下同)，赤字率為2.8%。去年內地為企業及個人減稅降費約1.3萬億元，預計今年全年減稅降費約2萬億元，並將深化增值稅改革，製造業等行業的稅率由16%降至13%。



同時，地方政府專項債務2.15萬億元，按年增加8,000億元。今年將完成鐵路投資8,000億元人民幣，公路水運投資1.8萬億元；預期內地今年將實施積極的財政政策，以支持經濟增長。此外，內地亦繼續實施穩健的貨幣政策，引導金融支持實體經濟發展。



去年內地調低存款準備金率共4次，以紓緩民企及小微企業的資金緊張情況。今年將會加大對中小型銀行的定向降準力度，所釋放的資金全部用於民企及小微企貸款。



內地將進一步深化改革開放，去年內地調低部分商品進口關稅，關稅總水平由9.8%下降至7.5%，今年將加大吸引外資力度，並出台實施「外商投資法」。同時亦會穩步推動金融業開放，保持人民幣匯率於合理水平。



另外，內地亦積極提高城鄉居民基本醫療及大病保險保障水平，將高血壓、糖尿病等門診用藥納入醫保報銷，亦堅持實現脫貧攻堅目標，堅持農業農村優先發展。今次內地未有提及「房子不是用來炒的」言論，估計有機會放寬內房的調控措施。預期內地將陸續公布政策細則，整體投資氣氛仍有機會向好。



東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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