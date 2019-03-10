趙文傑：環球經濟扭曲變成新常態

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄中表示，筆者小時候，偶爾聽到長輩們交談間的一句話，「賺到錢，存喺銀行食息都夠」。的而且確，上世紀八十年代初，在石油危機及全球通脹的陰影下，被視為無投資風險的美國國庫債券，十年期的孳息率一度高達15.8厘。在那個年代，投資者真的不用做太多功課，穩穩陣陣便享受到每年雙位數回報。



隨後的九十及千禧年代，雖然已沒有無風險的雙位數回報，但大部分時間都處於5厘之上。直至2008年金融海嘯爆發，聯儲局推行零息及量寬政策後便有所改變。



當零息及量寬政策推出的初期，相信大部分人(包括筆者在內)均認為這樣寬鬆的政策，只為了應對金融危機，過後將被撤退並回復正常光景，即所謂「非常時期，用非常手段」。然而，事情隨後的發展大家都知道，這樣的想法原來是錯，即使危機過後，聯儲局仍然維持「非常手段」，至2015年才開始縮減買債規模，並於該年年底才首次加息。



雖然在「非常手段」之下，美國經濟很快便擺脫金融海嘯的陰霾，可是資產價格同時被扭曲推高。去年，當局嘗試加快加息及進行縮表，企圖返回金融海嘯前的景象，實驗證明資產價格隨即抵受不住，實體經濟亦出現問題，令當局立刻打退堂鼓。



紐約聯儲銀行行長威廉斯近日表示，聯儲局正積極討論何時結束縮表，並預計未來數月繼續討論。他同時強調，一旦經濟再度下滑，當局或考慮再推量寬措施及推行負利率。言下之意，所謂應付非常時期的「非常手段」，將會變得不非常。



我們已經進入被扭曲的長期低息或甚至負息的時代，以及央行繼續印銀紙放水的新常態。投資者需要好好地管理自己的投資組合，才可望賺回金融海嘯前無風無浪地收取的5厘回報。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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