鄺紫珊：A股長線布局時機已到

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，今年以來，亞洲股市表現明顯優於其他新興市場，加上中美貿易談判朝向正面發展，以及聯儲局轉趨鴿派態度，均對亞股後市有正面的影響。



受中美貿易談判進展、人民幣回升及中國頻頻推出刺激政策支持，A股今年以來走勢強勁，即使中國經濟數據顯示其增長會放緩，但預期仍不會因此硬着陸。不過，需要注意中美貿易拉鋸也可能延長，勢必增加市場的波動，投資者可趁機尋找投資機會。



目前A股估值仍處於較低水平，加上今年MSCI、富時及標普等全球指數都將納入或加大A股的比重，有投行估計，2019年外資流入A股資金將達700億至1,250億美元，可見外資的參與，將為中國股市帶來另一番景象。



市場對A股比重的提高，最常被誤解是「納入因子」被誤傳為「權重」。根據MSCI公告，明確提到A股是「納入因子」被調高15%，而對照在MSCI新興市場指數的「權重」則提高到2.8%；若誤理解成「權重」增加15%，計算出來的規模會相差很多，故投資者需注意。



另外，當A股權重調高，被動式資金將買入所有成分股。但由於入摩的成分股多達200隻，投資機構也不可能有足夠資金全部買入，故長期而言，績效表現可能與指數不一致。



資金大量流入，相信A股及H股可同時受惠於外資買盤。A股長線具有增長潛力，是市場看好的新興市場，但股市走勢很大程度受政策所影響，兩會為市場帶來具政策題材的刺激，但投資者需注意短線可能有沽壓調整，投資者可考慮透過定期定額作長線布局。

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