曜熊理財：中國股票基金短期料調整

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄中表示，滬綜指上周一度大漲，並突破3,100點，同時重現過萬億元成交。不過，由於缺乏基本因素支持，後市再升的空間有限。中港股市今次反彈，主要是預期中美有望達成貿易協議，然而，特朗普行事難以預測，隨時有可能出現反覆。



今年中國第1季度經濟數據相信會較差，加上中港企業未來數月將公布去年及今年第1季業績，從年報預告的業績情況看，在中美達成協議後，可能會出現調整。目前中港股市已升至阻力區，且見部分基金已沽貨。



中國經濟下行壓力加重，尤其是去年第4季後壓力突然加大，預期內地民企的盈利有欠理想，反觀國有企業經營則較好。後市將不斷根據市場消息影響，中國股票基金短期可能出現調整，其後將根據經濟數據及美股表現作出變化。



美國方面，聯儲局態度轉向鴿派，銀行信貸應不會大幅收緊，令市場緊張程度緩解。此外，美國企業盈利保持增長，全球經濟或於今年稍後時間回復較高增長水平。



目前，部分中國股票基金表現跑輸大市，主要由投資策略不同而造成的，包括基金的重點配置行業表現落後大市，個別股份漲幅稍遜及基金倉位太低，造成表現落後大市。若想避免出現以上情況，投資者可選擇指數基金。

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