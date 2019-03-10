鄭勤龍：內地減稅勢利A股表現

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，近日環球股市的表現及氣氛雖然令人感到樂觀，但一直被視為經濟蕭條的指標───PMI，50榮枯線卻正在受考驗。



日前HIS Markit公布的資料顯示，2月摩根大通全球製造業PMI終值為50.6，低於1月份終值50.8，為32個月以來最低位，距離50榮枯線只剩下0.6點。



本來各國在全球的產業鏈中已各有位置，並負責不同的工序，如中國是世界工廠；日本、德國則負責提供生產設備等。但基於美國總統特朗普的貿易關稅及聯儲局的緊縮貨幣政策，使全球產業鏈失衡及無法正常運作。



資料顯示，中國2月官方製造業PMI為49.2，已是連續三個月位於50榮枯線下方，而日本、南韓、澳洲、意大利及德國等的PMI也先後跌穿了50榮枯線。美國供應管理協會(ISM)公布的美國2月ISM製造業指數為54.2，也創下自特朗普上任以來新低。



HIS Markit表示，據2月份PMI調查顯示，需求正在快速惡化，新訂單指數正在創兩年半以來最快降速，訂單減少更包括國內及出口。日本企業已經連續九個月下調產出預期，全球貿易摩擦、消費低迷及日本即將上調的消費稅，都對經濟活動造成重大衝擊。



中國和美國作為世界兩大經濟體，因此絕不能任由PMI持續下行而不管。假若連美國的PMI也跌破榮枯線的話，那麼全球經濟便會步入衰退的危機。因此，為避免經濟陷入衰退，聯儲局已經發放暫緩加息及結束縮表的信號。



在中國方面，國務院總理日前的政府工作報告亦提出減稅降費，下調製造業增值稅率3個百分點至13%。雖然目前中國增值稅標準稅率為16%，相比於其他新興市場國家如阿根廷、俄羅斯的18至20%為低，但調低增值稅稅率可促使競爭性強的行業產品的價格下降，除了可惠及消費者之外，亦有利改善PMI。



摩根士丹利則認為，中國減稅幅度超預期，假設新稅制於5月生效，今年MSCI中國企業盈利有望提升0.5個百分點，這無疑是對A股市場的一大利好消息。從星象顯示，今年A股市場的投資環境屬於築底回升的格局，因此每當A股指數調整，亦是開始尋寶遊戲的最佳時機。

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