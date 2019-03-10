御峰理財：從供應數字看香港樓市

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，樓市是香港人最關心的議題之一，不論是投資者或是用家，皆需要對未來供應了解樓市。



去年12月底政府公布《長遠房屋策略》2018年周年進度報告，指2019/20至2028/29年度十年期的房屋供應目標應介乎42.5萬至46.5萬個單位之間，中位數為44.5萬個單位，但官方以四捨五入後的45萬個單位作供應目標。



由於公私營房屋比例，由60：40調整至70：30，即公營及私營(包括首置)房屋供應目標分別為31.5萬及13.5萬個單位 。



值得留意的是，公營房屋分為兩部分，即「公屋/綠置居」及「其他資助出售單位」，後者包括房委會轄下的「居者有其屋計劃」(居屋)單位，以及房協轄下的資助出售單位。兩者在2019/20至2028/29年度十年期分別供應22萬及9.5萬個單位。然而，文件直言，縱使政府覓得的土地能如期順利推出作建屋之用，預計公營房屋興建量僅24.8萬，與31.5萬的目標尚欠6.7萬個單位。



至於私樓方面，在上月底財政司司長指2019至2023年的私人住宅單位平均每年落成量為1.88萬個。可是，不少評論擔心私樓的土地供應或已見頂。運房局在去年第4季的《私人住宅一手市場供應》資料指，未來三至四年間大約可提供9.3萬個單位，低於2017年第2季公布的9.8萬伙。若未來土地供應再進一步減少，可能刺激樓價上升。



誠然，香港樓價受明顯受經濟周期主導。現時環球經濟火車頭美國經濟進入晚期階段，但作為領先指標的十年期及兩年期的美國債券孳息曲線仍未倒掛，意味距離衰退還有一段時間。在此之前，樓價難大跌。對於有置業需要的買家，除了考慮首期及壓力測試外，更重要的是在經濟下行時，有足夠的供款能力，避免銀行收樓。

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