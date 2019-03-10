陳健豪：歐元英鎊似醞釀突破

艾德證券期貨董事總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，美國1月份服務業採購經理指數和去年12月新屋銷售數據意外比預期為好，算是近日眾多差數據下的一道清泉，令市場暫時紓緩了對美國經濟急速放緩的擔憂，上周初美匯指數一度回升至97以上的兩星期高位。不過，美國內部製造業及生產力、市場信心等都正在急速下滑及放緩，美元暫時難以破頂。



美元回升除了美國數據較預期好，仍要靠其他外幣幫忙，其中歐元就貢獻最大。歐元區2月製造業PMI只有49.3，是68個月的低位；德國2月製造業PMI終值也只有47.6；歐元區2月CPI通脹率更進一步下滑至1%，遜於前值及預期的1.1%。



在通脹低迷下，上周歐洲央行議息維持利率不變外，亦推出另一輪長期再融資操作(TLTRO)，拖累歐元跌至1.12水平的兩星期低位。至於佔美匯指數另一重磅成分的英鎊，又有負面新聞出現。歐盟和英國的脫歐事務談判雖然談判了3小時，但進展並不順利，令英鎊也略為回軟到1.31水平。



英鎊的表現，除印證筆者早前撰文指不宜於1.32、1.33阻力區高追外，亦有助推升美匯指數。不過，這些新聞價值不高，投資者想知最終結果，而不是當中的反覆過程。



雖然歐元及英鎊都出現負面消息，但對投資者來說其實並未有任何新意。上周英倫銀行行長卡尼暗示一旦英國避免無序脫歐，未來央行加息機會仍高，因經濟增長雖然放緩但未致於衰退，實質工資仍在增長，言下之意或有機會雨過後有彩虹。



筆者早已指今年對外匯市場來說，今年可謂有波幅沒升幅的一年，皆因沒有一隻貨幣特別標青，可謂海軍鬥水兵。因此，歐元的關鍵支持仍在1.12，一旦捱得過陣痛而能升破1.1350，將大大扭轉弱勢。



故此，本周關鍵交易區間將在1.12至1.1350之間，一旦跌破1.12將重啟下跌趨勢，意味美匯指數或有機會升穿97.7水平；而升穿1.1350將令歐元從深切治療部逃出鬼門關，下一阻力位將分別在1.1420及1.15水平。英鎊則以跌穿1.3050止蝕，升穿1.32將正式確認見到曙光。

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