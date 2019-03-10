潘梓生：憧憬放水 金價望反彈

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，歐洲央行於周四舉行了議息會議，會後大幅調低經濟增長預測，並推遲加息時間，以及推出更多量寬操作。市場原先已預期歐洲央行會推出新一輪再融資操作，但歐洲央行大幅削減經濟增長預期屬意料之外，因此觸發歐元大跌至超過1年以來低位。



技術上，雖然歐元似展開尋底格局，但由於美匯指數仍稍低於去年第4季高位，暫時仍未確認匯市已確立新一輪走勢。執筆時，美國仍未公布最新非農就業數據，因此數據公布後或令美元出現明顯回調。



雖然美元走勢去向仍然未明，但利率市場已因歐央行聲明而出現反應，在歐洲央行出力「推低」歐元後，市場人士已重新預期美國聯儲局有近20%機會於12月議息會議上減息。特朗普持續炮轟強美元，加上聯儲局立場已明顯由鷹轉鴿，歐美兩大央行繼續放水勢在必行，美元也難以大幅上揚。



在歐元大跌而導致美元急升時，黃金價格亦未有如早前般繼續下跌，反而於1,280美元附近持續覓得支持，反映金價相對強勢。若美非農就業數據稍差於預期，市場預期聯儲局減息機會繼續增加，停止縮表計劃也將提前，並有望令金價重拾升勢。短期而言，金價有機會藉非農就業數據出現較像樣的反彈，短期阻力於1,320美元。

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