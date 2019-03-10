備戰星期一：港股風雲變色　跟專家學避險

投資氣氛上星期急速轉差，市場憂慮美國經濟增長放緩，加上歐洲央行意外地延遲加息時間，並下調經濟增長預測，中港股市齊齊插水。恒指上周五跌551點，報28,228點，失守20日線支持28,579點，全星期累跌583點。滬綜指上周五跌4.4%，報2,969點，三千關得而復失。



牌面上，即使中美雙方短期內簽訂貿易協議，但外圍經濟前景不容樂觀，港股都一樣好頭痕，究竟散戶應該如何部署？不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好準備。



1、【鄺紫珊：A股長線布局時機已到】

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2、【鄺民彬：家電板塊待調整部署】

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3、【陳建豪：歐元英鎊似醞釀突破】

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4、【趙文傑：環球經濟扭曲變成新常態】

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5、【葉尚志：鐵塔盈利前景樂觀】

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6、【陳鳳珠：政策細則主導投資氣氛】

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