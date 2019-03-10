人行易綱：降準空間較前幾年小很多

人民銀行行長易綱表示，2008年金融危機後，發達國家的法定存款準備金率都比較低，但超額存款準備金率較高。發展中國家一定的法定存款準備金率是合適的，通過下調準備金率在中國目前情況下，還有一定空間，但比起前幾年已小多了。



他又指，會理性看待對外貿易摩擦，絕對不會把匯率用於競爭的目的，不會用於貿易摩擦的工具。金融市場開放是根據中國改革開放時間表推進。



對於政府工作報告提出降低實際利率水平，他表示，主要是解決小微企業實際感受的融資成本高的問題，貸款利率中除了無風險利率，主要還包括風險溢價。貸款利率偏高就是風險溢價偏高的問題。



對於如何降低風險溢價，首先是通過利率市場化改革，消除利率決定過程中壟斷性的因素，更加準確地進行風險定價。第二是進行供給側結構性改革，可以提高信息的透明度，例如完善破產制度，提高法律執行等。這些控制結構性改革可以降低實際的交易成本，從而也會使風險溢價降低。



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