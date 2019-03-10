科技商機：日本推動流動支付　原來為咗方便大媽

外媒報道，傳統紙幣始終在日本佔據主導地位，但隨着近年大批中國遊客希望能像在內地那樣使用手機進行流動支付，這種情況開始發生變化。



為了推動流動支付去迎合一眾消費力強勁的「大媽」，日本互聯網公司正在與主導中國數碼支付系統的公司合作，其中包括支付寶及微信支付。



日本政府計劃向使用信用卡或智能手機支付的消費者提供至多5%的折扣，有關計劃正推動更多公司進入流動支付行業。



去年有超過800萬中國旅客赴日旅遊，其中很多人都帶着手機，上面裝有支付寶或微信支付等應用。該批旅客去年在日本共消費140億美元(約1,092億港元)，成為推動日本商戶接受智能手機支付的巨大力量。



日本互聯網公司希望通過推出與雅虎日本和即時通訊應用Line等知名本土互聯網品牌相關的智能手機應用，以吸引本土消費者。



Line已經與騰訊建立起合作關係，那些在店內安裝了專門的二維碼閱讀器或使用閱讀器應用的商戶，也可以接受使用Line Pay的日本用戶和使用微信支付的中國遊客的支付服務。



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