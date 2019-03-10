樓價UPDATES：買家加快入市　零議價購珊瑚閣

市場盤源漸減，部分買家為求盡快入市，不惜零議價承接單位，北角半山珊瑚閣近日錄得一宗同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●珊瑚閣B座中層2室，實用面積877方呎，以三房連工人套房間隔，景觀開揚。業主去年11月放盤，叫價1,600萬元，零議價下易手，實用呎價18,244元，屬同類單位次高價。買家為用家，見樓價近日不斷上升，但同戶型盤源短缺，故決定承接。



●位於英皇道26至36號的北角興漢大廈，一個中層D室，實用面積907方呎，以1,438萬元易手，實用呎價15,854元。買家鍾情單位屬四房包括套房間隔，區內少有，加上物業鄰近地鐵站，故決定承接。



●柴灣杏花邨23座中層6室，實用面積約656方呎，為三房連露台設計，以約1,070萬元成交，實用呎價約16,311元。原業主於2011年9月以約600萬元購入上址，期內帳面獲利約470萬元。



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九龍區



●長沙灣一號‧西九龍本月暫錄兩宗買賣，平均實用呎價14,966元。屋苑2座中層C室，實用面積616方呎，以三房間隔，座向北方，獲用家以945萬元承接，實用呎價15,341元。原業主於2012年12月以764.4萬元入市單位，帳面獲利180.6萬元。



●黃大仙現崇山1座中層C室，望公園景，實用面積約764方呎，以約3.2萬元放租1周後，吸引區內人士議價，終以約3.1萬元租出，實用呎租約40.6元。



●將軍澳維景灣畔17座高層H室，實用面積525方呎，屬兩房間隔，獲同區客新婚人士以約880萬元購入，實用呎價約16,762元，單位15年升值逾2.8倍。



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新界區



●二手交投氣氛向好，帶動換樓意欲回升，令大單位承接力轉強。大圍名城3期盛世2座高層NC室，實用面積958方呎，以套四房設計，議價後以1,820萬元易手，實用呎價18,998元。據了解，原業主於2012年以1,175萬元購入，單位升值約54.9%。



●馬鞍山嵐岸錄本月首宗買賣，剛售出的6座低層G室，實用面積約753方呎，採三房包括士多房間隔，享翠綠園景。單位約1月下旬開始放售，原叫價1,090萬元，經議價後減價40萬元，以1,050萬元獲買家承接，實用呎價約13,944元。屋苑現時約有33個放盤，叫價由800萬元起。



●上水名都4座低層D室兩房戶，實用面積約454方呎，享東北街景。有買家心儀上址間隔四正，加上連有雅致裝修，故考慮不久即以523.8萬元購入，實用呎價約11,537元。

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