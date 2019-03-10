高盛認錯了！惟看淡美元不變　最新建議這樣做

在提出做淡美匯指數(DXY)的投資建議觸及止蝕位後，大行高盛提出新的看淡美元投資策略：做淡美元兌日圓。



上周四美匯指數在歐洲央行會議後一路衝高到了97.50。這導致高盛不久前提出的策略遭遇1.4%的潛在損失。



當日歐洲央行下調經濟增長和通脹預期，即使如此，市場仍押注未來幾個月美國的表現將好於歐洲，因而推高了美匯指數。



高盛最新建議做淡美元兌日圓，即是看好日圓在未來一段日子會上漲，交叉盤目標匯價108，周五交叉匯率收於111.16，因此美元必須相對下跌3%才能達到這一目標。



簡單而言，高盛認為日圓在未來一段日子會上漲。事實上，近期經濟學家、策略師和基金經理們一片唱好日圓的聲音，主要是近來全球股市陷入震盪，刺激了投資者對於日圓等傳統避險資產的需求。



看漲日圓的情緒更迫使一些日本央行的官員們發出警告，稱日圓走強可能不利於日本經濟——日本經濟較為依賴出口。

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