預防店內盜竊AI軟件　全球商機1.56萬億！

外媒報道，日本初創科技公司Vaak開發出一款適用於零售店的人工智能軟件，它可以分析監控攝錄鏡頭拍攝的視頻，觀察店內顧客是否有坐立不安、精神緊張或其他令人起疑的舉動，從而在扒手盜竊之前通知店員提高警覺。



Vaak成立於2017年，目前正在東京地區的幾十家商店進行測試。該公司本月開始銷售其入店檢測軟件的市場版本，並計劃三年內在日本各地的10萬家商店中銷售。SoftBank Group人工智能基金投資該公司5,000萬日圓（約350萬港元）。



從Vaak的人工智能監控鏡頭中(見圖)，可以看出，該軟件會在監控視頻畫面中列出以下信息：監控對象的預計年齡、行李物品、位置、時間、拿起了甚麼商品、可疑程度（紅色大字，百分比）、舉動等等。



Vaak創始人田中亮稱，這一產品的主要目的是為了預防盜竊。「如果店員可以主動走上前去，詢問對方是否需要幫助，那盜竊行為可能就不會發生了。」有趣的是，曾在店內盜竊的人更會被記錄在案，在其下次光臨時，自動向店員發出警告。



盜竊確實是零售行業一個比較頭疼的問題。Tyco Retail Solutions報告顯示，店內盜竊使全球零售業在2017年損失大約340億美元(約2,652億港元)的零售額，這是該行業排名第一的折損來源。雖然它僅相當於整體零售業營收的2%左右，但它對於以利潤率微薄見稱的零售業來說也是很大的一筆錢。



國際市場調查機構Gartner稱，今年全球零售商預計將在新技術上投入2,000億美元(約1.56萬億港元)，他們更願意使用新技術滿足消費者的需求，並提高利潤率。因此，該行業錢途無限。



而且Vaak的產品使用門檻不高，它僅僅是一款人工智能軟件，可以附加在零售店現有的監控系統上工作。



不過，這個商機並不單單由日本專美。英國初創企業Third Eye也推出類似系統，並正與當地大型連鎖便利店合作。該公司更計劃逐步進軍整個歐洲市場。而該款系統不單止能夠捉拿小偷，更可以透過顧客與產品的互動，了解顧客感興趣的產品，將暢銷產品安放於當眼位置，促進店舖經營。



除了零售業外，該設備更應用在不同層面，其中包括公衆地方及地鐵及火車月台。系統會偵測市民有否任何可疑的舉止或任何自殺式的行爲，從而保障市民。

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