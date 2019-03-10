退休無憂：70後沽港樓　移居台灣買3000呎巨宅

金融界出身的施鵬貴(Walter)憑着炒股買樓致富，先後擁逾多個本地及海外物業，他認定樓價不會無止境癲升，故決定趁高位沽貨，套現數千萬元。出售香港物業後，他選擇與家人移居台灣高雄，隨後又買債券收息，如今印印腳坐享每月平均8萬港元被動收入，過着悠閒的退休生活。



近年有不少港人移居外地，其中台灣成為熱門的移居地之一。70後Walter亦不例外，他把港樓賣出套現後，選擇移居當地，更以Full Pay買入高雄豪宅。



畢業後在金融界打滾的他投資有道，笑言自己炒股起家，股票、窩輪樣樣買，曾在騰訊控股（00700）股價處於4元時入市，又試過將整副身家All In買藥股，沙膽的投資取向加上運氣，令他賺到置業首期，並得以建立物業小王國，先後擁逾10個本地及海外物業。



早年他一直找機會出走香港，目標在35歲前退休，事實上，他當年確已達財務自由，能提早退休，惟那時仍是位「鑽石王老五」，又認為「錢係賺唔晒」，於是繼續工作，直至約40歲退休，但已較人們早一大截。



回想當年，為尋覓另一半，他透過配對公司活動，在一年內與超過60個女生見面，最終遇上心儀的女生。結婚後，他一直等待移民時機，並留意香港樓市的發展。近年金管局再度加辣，並收緊按揭成數，他分析指，政府一直表示樓價高企，卻未能成功打壓樓市，政府其實是最了解市場資金流的機構，他們知道資金陸續流走，才提示銀行收緊按揭成數。



當時他心想，除非有大型危機爆發，如沙士疫情，否則樓價不會即時下跌，只會漸漸下調。因此，他決定趁樓市暢旺時沽貨，先後出售西灣河嘉亨灣面積1,500方呎的單位，以及港島南貝沙灣物業，共套現數千萬元，並籌備移民計劃。雖然在他沽出物業後，香港樓價續升，兩單位少賺逾10%，但已較早年買入價大賺逾倍。



以他豐厚身家，可透過投資移民方式移居英國或澳洲等西方國家，但他卻鍾情台灣。另外，由於一家人希望遠離香港這個繁囂城市，過簡單生活，故選擇生活較純樸的高雄作落腳地，而不是與港生活節奏相若的台北。



結果，他以投資移民方式移居高雄。而最初抵埗時，仍未持有當地身份證，還未能買入物業，加上若打算在當地長住，須慢慢睇樓搵心水盤，研究各區市場及配套等，故選擇先租後買。他每月以約1.2萬港元租住面積2,000多方呎的單位，惟以同樣租金，只能在香港新界租入面積300多方呎的蝸居。高雄樓價相對低水，人均收入亦較港低一大截，大學畢業生的人均收入僅兩萬元新台幣（約5,087港元）。



在生活的一年間，他睇過多個樓盤，實地考察各區物業市場，尋找一家人的Dream Home。另邊廂，他本來打算在台灣尋找投資機會，買入細單位收租並等樓價升值，但當他對這個市場愈來愈熟悉之際，卻打消念頭。他指，台灣租金回報率低，加上樓價平穩，寧願將資金投放在其他投資產品。



他最後以約700萬港元買入左營區面積3,000方呎的三房單位，以一筆過付款。物業樓齡僅兩年，鄰近高鐵站，管理費低。他稱，這個價錢能在當地買入豪宅，生活屬富裕，又把單位豪裝，埋單只約64萬港元。



Walter雖已沽出香港所有物業，但仍保留早年在日本福岡買入的三個收租物業，租金回報約5厘。他指，自己曾是個高風險投資者，但組織家庭後心態有所轉變，認為現時已財務自由，即使再投資高風險產品，賺逾倍又如何，「錢夠用就可以」！



●台物業樓齡愈新愈值錢



香港不少舊樓價錢硬淨。以藍籌屋苑鰂魚涌太古城及沙田第一城為例，雖兩個屋苑樓齡逾30年，惟樓價可媲美新樓。Walter指，台灣對樓齡看法與港不同，基本上物業樓齡若超過10年，其價值會大調整，即使位置及配套優勝，買家仍以樓齡為置業的首要考慮因素。



除新樓外，當地人亦鍾情俗稱「透天厝」的單幢大屋。透天厝樓高三至四層，即使是一整排房子連接着，但實際上每個物業擁獨立地權，由地面店舖至頂層的地權均是屬同一業主，惟每層樓面面積不大。以左營區一幢樓齡不足一年的透天厝為例，物業樓高5層，面積共逾2,400方呎，內設5套房，售價僅約500萬港元。他稱，透天厝在南部地區備受追捧，適合三代同堂居住，而部分人會將地下一層經營店舖，做些小生意。



●二千萬買債 月收息8萬



Walter在銀行界打滾多年，對不少投資產品也有研究。不過他笑言：「債券真係難倒我，因為太穩陣，之前一定唔會買，又要放一舊錢喺度幾年，回報有限。」然而，今時不同往日，如今投資風格穩健的他，共買入10隻債券收息，每隻投放200萬港元，即共將2,000萬港元投資債券，平均每月收取8萬元債息，回報近5厘。



他指，在現金流充裕下，與其將資金存入銀行做定期，倒不如買債收息，並以債息收入繳付日常生活開支，而即使「日日搭的士，大魚大肉」，每月仍剩下兩萬港元。惟他不建議退休人士買債券基金，因債券基金價格有升有跌，且入場費低亦沒有意思。相反，直接買債券的話，選擇多之餘，也可因應自己喜好入市，但入場費一般較高。



現時其所持有債券主要是內房債，大部分在6至7年後到期。他指，選擇一、二線內房債風險不大，因內地不願見大型機構倒閉，無論如何亦有支持，但勿貪高息而選三、四線的內房。



據京華山一債券資料，市場有逾200多種債券可供買賣，主要是每半年派息，其中由碧桂園（02007）發行的債券，2025年到期，賣出價收益率約6.5厘，最少投資金額為20萬美元，但只提供予投資組合資產值達800萬港元或以上的專業投資者認購。

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