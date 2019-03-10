孖妹S檔案：大型股前景有「績」可尋

金融界打滾，講金唔講心？跑唔夠數嘅前線人員會被炒？賺唔到錢嘅公司就會被沽？適逢3至4月業績期，又係企業向股東交代嘅時候。孖妹見唔少大型股份仍未放榜，於是探吓分析員口風，等股友對愛股業績有個心理準備。



林：國農證券董事總經理 林家亨(Simon)



聶：富途證券分析師 聶振邦(聶Sir)



劉：滙豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝



藺：智易東方證券行政總裁 藺常念



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●基本功：睇高低位搵入市時機



彩兒：雖然今年有多間公司發盈警，但市場受外圍不明朗因素困擾，即使公司發盈警，大家或已消化壞消息，股份唔再有沽壓。想炒業績唔係咁容易。



聶：有時公司發盈喜，股價早已反映，業績未公布，都升完一浸。另外，港股喺1月已上升唔少，且投資者傾向趁好消息出貨。



林：我較少因業績期而狂入市，反而習慣睇高低位搵入市時機。其實，入市最好時機過咗，因喺投資環境差時入貨先至抵。不過唔使灰，我覺得目前港股已企穩谷底，預計下半年唔會太差。



Kitty：Simon Sir，你今年1及2月時狂叫人掃貨，我依家後悔啦。



林：入市主要留意公司活動時間性，睇吓有咩新搞作，若屬預期嘅事，股價幻想空間自然破滅。此外，要比較股價及每股資產淨值(NAV)，若有折讓，就更抵買，就算受外圍負面消息影響，都無咁擔心。另要睇公司盈利能力及抗跌力，喺股市欠佳時能否成為避難所。



林：以中國電力(02380)為例，我一直睇好。因新電廠將於今年下半年落成，另能源價格下跌，成本得以改善，有望增加收入。其股價喺2元以下，去年上半年每股資產淨值約2.95元人民幣，有明顯折讓，且派息逾5%，唔錯！公司將於3月21日公布業績，但我唔覺得放榜後其股價會大升。



●科網：騰訊有力挑戰四百關



Kitty：騰訊控股(00700)股價上周連續幾日領先恒指，又將喺3月21日出業績，依家係咪追入好時機？



藺：無疑騰訊早前股價反彈，且業績盈利可期，但佢有兩大隱憂，分別係業務過分集中於中國市場，未拓展國際市場。以及內地喺去年12月底重啟遊戲版號審批，但好多時騰訊都無份。



彩兒：獲批數量唔多，但會唔會一隻都夠玩？騰訊旗下手遊《完美世界》獲發版號，市傳其吸金力強，另一遊戲《尋仙2》亦獲批。而現有手遊嘅吸金力亦有提升，例如《王者榮耀》引入「戰令」系統，提高更多付費點。



聶：騰訊入圍提購韓國遊戲公司Nexon，以及計劃增加對內地電競領域投資，所以我睇好騰訊，料恒指將於1個月內升至30,500點，同時騰訊股價將衝上400元。最近人民幣持續升值，港股每日成交超過1,000億元，都刺激港股向上。



藺：相比其他科網股，騰訊的確勝人一籌，賺到錢！然而，小米集團(01810)及眾安在綫(06060)收入未如理想，屬於夢幻股，所以唔值得投資。



聶：同意。小米於行內競爭激烈，預計業績增長潛力細。



Kitty：小米近月加入5G手機戰團，喺歐洲發布第一部5G手機。



●5G概念：鐵塔受惠5G 睇2.2元



彩兒：如果炒業績，你會揀邊類股份？



聶：業績期間，我會炒大價及有炒作概念嘅股份，持貨三周至一個月。而一般喺股價低迷時，基本面好嘅股份反彈力度會高啲。但如果股價升咗好多，就建議用技術分析。



聶：5G產業分為上、中及下游公司，上游有中國鐵塔(00788)及三大電訊股，行內競爭力強，待5G牌照發放，公司盈利將大幅飆升。鐵塔股價可上望2.2元，但若連續嘅兩日收市價低過早前裂口1.74元，就要止蝕。至於三大電訊股，我就可以比較邊隻股價較落後。我睇好中國聯通(00762)，憧憬股價飆至11.5元，但建議喺8.5元止蝕。



藺：我較睇好中國移動(00941)，因其現金流穩健，派息逾7厘等，都較中國聯通優勝。



Kitty：中下游公司又點？



聶：唔適合追入！中游有晶片股，但股份已被炒過一浸，且其防守力弱。下游則有手機設備股，但我有保留。瑞聲科技(02018)及舜宇光學科技(02382)都發盈警，短期股價前景唔好。



彩兒：我以為中美貿易談判進程良好，手機設備股會強勢歸來。



藺：友邦保險(01299)就會。因為佢係美資公司，預計有優待，容易打入內地市場。我建議投資者買入友邦，只要股價一路升，都唔使放。



聶：我估計中美貿易戰3月底會達成協議！



●內房：雅居樂、合景看漲20%



彩兒：你似乎有唔少炒業績嘅策略喎！



聶：若大價股股價升幅由年初至今少過三成，但業績公布其盈利增長超過三成，就可嘗試追入，博股價未反映晒！若於業績公布前炒，就可炒前景，我睇好內險、5G概念及大灣區概念股份。



Kitty：內地發展大灣區，內房率先炒起。再者，內地要維穩經濟，樓市調控措施可能會繼續放寬，內房前景睇高一線。



聶：內地發展廣東省及珠三角等地，食正大灣區概念嘅內房股尤其受惠，預計雅居樂集團(03383)及合景泰富集團(01813)股價都有15至20%升幅。



林：另外，我睇好內房龍頭中國海外發展(00688)，公司2018年上半年純利增7.2%至232億元，市盈率及股息回報率分別為8倍及2.9厘。另外，公司過去以平價投得啟德地皮，為其帶來豐厚財政盈餘。



彩兒：去年底，中國恒大(03333)及雅居樂等內房紛紛發行高息債，年利率高逾10%，市場憂慮內房陷入資金鏈及再融資困境。最近見內房債息回落，但問題解決咗未？



林：我對一、二線內房債有信心，準備買入少過兩年期，年息8至10%嘅內房債。



●好友炒輪證宜績前出擊



Kitty：如果想以輪證炒業績，有咩地方要留意？



劉：業績為滯後數據，反映過往表現，因此若睇好某公司業績，策略宜超短線，喺業績公布前部署。相反，若睇好公司未來表現，就可以等業績公布後先作中線部署。另外，當投資者睇中長線先至揀較遠期窩輪，否則浪費時間值。



劉：最近都幾多人坐好倉。一般喺業績期，大市成交會較多，而輪證成交同樣會按比例增加，維持大市逾兩成佔比。然而，睇升睇跌嘅部署都多咗，例如近日中國平安(02318)嘅輪證成交明顯增加。



彩兒：若想利用牛證或認購證炒吓，又應該點部署？



劉：若中線睇好股份，又覺得其股價喺績後無咁波動，應買牛證；若覺得股價波動情況會增加，就應揀窩輪。因波幅上升，牛熊證會面臨被打靶嘅風險；不過窩輪就唔會，但其引伸波幅上升，由價外變價內嘅機會亦愈大，當然深入價外嘅機會都會增加。我留意到，近日好友沽遠價牛證，錢先落袋，再用部分錢買番近價牛證，雖然較易被收回，但注碼減少，風險得以控制。



Kitty：當窩輪到期埋數時，如果投資者睇錯市，都唔使補倉，最大損失只係買輪嘅成本。



劉：提提你，2019年3月1日起，香港交易所(00388)批准輪商發行1、10及100兌1以外嘅股份及基金單位嘅換股比率，新增嘅換股比率為5、50及500兌1。輪證條款更多選擇，料更吸引投資者。

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