港股前瞻：恒指本周或下試27500至27800點

金管局於剛過去的周六(3月9日)承接了逾15億港元沽盤，或令人憂慮有資金流出香港，加上中國公布的2月份人民幣新增貸款及工業生產者出廠價格指數(PPI)遜預期，券商預期恒生指數本周或借勢下試27,500點至27,800點。不過，要留意近日部分新興市場貨幣急挫，慎防避險情緒再度升溫。



香港主要藍籌股的美國預託證券表現(ADR)普遍偏軟，其中騰訊(00700)及中國銀行(03988)ADR均較本港收市跌逾1%，僅中國移動(00941)、聯通(00762)及香港交易所(00388)ADR靠穩。按比例計算，恒指周一(11日)或低開121點。



回顧去年4月12日至8月28日，金管局亦曾多次承接港元沽盤，期間港股亦「無運行」，累挫2,479點或逾8%。



中投傲揚基金經理溫鋼城表示，儘管金管局承接了港元沽盤，但相信只是套息交易的拆倉盤，未必是實質資金流走，且現時銀行體系結餘有逾700多億元，除非未來持續走資令結餘進一步降至300億至500億元，才會觸發市場憂慮香港銀行是否需要追加息，惟目前本港銀行同業拆息及美電匯價仍處於健康水平，故不用太擔心。



反而，他更關注新興市場貨幣的走勢，其中阿根廷披索及南非貨幣蘭特近日急挫，而MSCI新興市場貨幣指數更已跌近關鍵的「雙頂頸線」位，一旦失守，今輪因資金流入新興市場的升市或告終，屆時港股亦難幸免。



不過，他暫時並未太悲觀，因中、美始終仍有機會於本月底或下月初簽訂貿易協議。本周恒指或下試27,500至27,800點，只要不跌穿「雙底頸線」27,260點，則可伺機低撈中國鐵塔(00788)及中興通訊(00763)等5G概念股，以及中華煤氣(00003)等公用股或高息股。然而，倘恒指跌穿27,260點及下一級裂口27,120至27,217點，則小心升浪「玩完」，屆時或要進一步向下回補今年1月9日的裂口25,960至26,192點。

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