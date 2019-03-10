m18講場：耀才寶寶、豆豆「滿月」　新優惠陸續有來？

本港券商耀才證券(01428)主席葉茂林出席公司活動時表示，中港股市未來深受中美貿易戰談判進度影響，然而，內地政府透過減稅、減息、降準、降費及簡政等一系列措施，將有助正面刺激內地經濟及股市的表現。



該公司研究部總監植耀輝則預計，今年滬綜指將升至3,600點，內地科創板快將啟動，A股日均成交逾萬億或將成為常態，而A股氣氛好轉，港股亦將受惠。



另邊廂，公司早前於2月中旬推出新的手機交易應用程式(APP)，分別為證券交易平台「寶寶」及期貨交易平台「豆豆」，迄今剛「滿月」下載量已超過3萬次，當中開戶人數踴躍，逾半用戶已透過應用程式進行交易。



葉茂林指，兩個應用程式主攻內地市場，為吸引更多內地投資者，公司「大灑銀彈政策」，推出不少優惠，包括一年真免佣、不收佣之餘，更送萬分之五的現金獎賞、送串流報價，免佣期後佣金更低至萬分之一等，優惠亦成功吸引大量內地客戶透過應用程式開戶口。



葉茂林又指，亦有優惠提供予本港投資者，投資者開戶每月送出總值高達500萬元的現金獎賞，包括首月真零佣、不收平台費、送串流報價等。



執行董事兼行政總裁許繹彬預期，透過推出多項優惠「吸客」，冀於今年底，來自內地業務的盈利貢獻佔比，將由去年底的5%可大幅提高至30%；整體客戶人數則由現時27萬人，大升一倍。



另外，耀才證券為答謝客戶多年來的支持及信任，每年於新年及暑假舉辦的包場請睇戲活動，蔚為傳統特色。今年亦毫不例外，集團豪斥逾百萬，於本周末(9日及10日) 假銅鑼灣 Cinema City JP 舉行包場請睇戲，連開12場好戲招待近五千名客戶。

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