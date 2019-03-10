沈振盈：股市回歸現實　反覆向下

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，全球股市在1、2月份大幅反彈後，開始出現了短期見頂的迹象。早前反彈浪的藉口，或者是所謂利好消息，在市場上已被過度反映，現在開始逐步見真章。當一切回歸現實之後，股市就要重回基本因素，估值要反映現時的經濟狀況，以及企業的盈利前景。



中美貿易戰方面，自特金會不歡而散後，中美的貿易協議一拖再拖。很明顯，特朗普底牌已被揭露，中方正處上風，還須時間去作拉鋸。



內地開兩會，感覺上將沒有市場期望的利好政策，反而負面消息已出現，房產稅的推行正是其一。A股被炒錯，上周急回吐，一切正在掉頭中。



在玄學方面，上周指出周三「驚蟄」之後，踏入「丁卯」月，市況更加反覆，投資者宜小心。大市亦正式在上周三見頂轉勢，估計後市將以反覆回落為主。



本周每日的股市走勢預測：

周一(丁未日)：天干屬火地支屬土，火生土之局，先高後低。



周二(戊申日)：天干屬土地支屬金，土生金之局，反覆上落。



周三(己酉日)：天干屬土地支屬金，土生金之局，略為向好。



周四(庚戌日)：天干屬金地支屬土，土生金之局，有力高開。



周五(辛亥日)：天干屬金地支屬水，金生水之局，顯著回落。



(作者為註冊持牌人士)

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