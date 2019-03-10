樓價UPDATES：太古城單位放盤7個月終於售出

鰂魚涌太古城周末兩天錄得兩宗買賣，有單位放盤7個月，終成功售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●太古城美菊閣中層E室，實用面積922方呎，以三房包括套房設計，享園景。業主去年8月叫價2,200萬元交吉放盤，剛獲買家議價至1,775萬元購入，實用呎價19,252元。原業主於1998年3月以655萬元入市，單位升值1.7倍



●西灣河鯉景灣觀峰閣低層F室兩房戶，向西南望園景，實用面積約485方呎。業主以約2.3萬元放租約1天，即獲區內客洽詢，成交月租2.05萬元，實用呎租約42元。據了解，新租客為一對夫婦，心儀單位設不俗裝修，故睇樓1次即決定承租。



●港島南貝沙灣錄逾10萬元大額租務個案，屋苑4期5座高層A室，實用面積約1,857方呎，以四房包括兩套房及連士多房間隔，連車位以10.5萬元租出，實用呎租約57元。現時該盤約有116個租盤，租金叫價由約2.7萬元起。



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九龍區



●荔枝角美孚新邨近日交投活躍，屋苑3期百老滙街78號低層A室，實用面積1,327方呎，屬「凹海」戶型，外望公園景。單位開價2,050萬元，放盤僅數天，即獲同區換樓人士議價至1,938萬元承接，實用呎價14,604元。該屋苑本月錄得17宗買賣，平均實用呎價13,659元。



●紅磡黃埔花園11期一個頂層實用面積約639方呎單位，以三房包括套房間隔，成交價約960萬元，實用呎價約15,023元。



●長沙灣宇晴軒目前約有30個租盤，意向月租由約1.8萬元起。新近屋苑1座中層E室，實用面積約447方呎，為兩房間隔，以每月1.8萬元租出，實用呎租約40元。



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新界區



●元朗尚悅5座低層D室，享開揚景觀，實用面積約445方呎，業主早前叫價約610萬元放售。由於單位價格相宜，吸引用家客洽商，雙方議價後終減價至599.8萬元成交，實用呎價約13,479元。原業主持貨逾6年，帳面獲利約205.3萬元。



●交投氣氛回暖，樓價見底回升，買家紛紛加快入市。馬鞍山居屋錦英苑J座中層10室，實用面積401方呎，以兩房間隔，於已補價自由市場以478萬元易手，實用呎價11,920元。上址為原業主於2004年以92萬元買入，期內升值約4.2倍。

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