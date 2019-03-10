【產經專題】港銀行攻P2M手機支付　面對三大困境

滙豐銀行旗下PayMe推出商用版支付服務，銀行界亦紛紛推「轉數快」個人對商戶(P2M)手機付款，而內地龍頭支付商更擬再度燒錢擴闊版圖，挑戰信用卡的主流地位。惟金融科技界人士認為，銀行推手機支付面對三大困境，包括較遲起步、手續費較高及港人慣用信用卡等。



本地銀行積極與商戶合作，推出「轉數快」跨手機銀行掃二維碼(QR Code)付款，但覆蓋網明顯遜於支付商，一般以大型連鎖店或公共事業帳單為主。至於PayMe商戶支付仍在測試階段，亦只限該行工商金融客戶開通收款功能，商戶覆蓋率遜於其他支付商。



據悉，「轉數快」向商戶徵收交易額的1.5%手續費，而PayMe亦表明以此為收費標準，與信用卡普遍收費介乎1至2%相比，仍有一定的競爭力。



滙豐銀行回覆查詢時未有透露收費詳情，但強調該行推出的轉數快商戶收款服務，同時支援網上商店、實體店及帳單即時收款，亦可快捷接入網店平台，亦會為商戶提供每月及每日營運帳單供商戶分析。



支付商面對新競敵，擬以「價格戰」硬撼對手。據了解 ，WeChat Pay HK及AlipayHK兩大龍頭近期為擴充商戶版圖，其手續費可獲豁免或低至1.2%，更不惜功本向小商戶「派錢」，店家每次成功經二維碼收款均可獲現金獎賞。



WeChat Pay HK拒絕透露提供予商戶的優惠具體資料；AlipayHK僅稱向商戶推廣時，均視乎情況提供不同合作方案，在港覆蓋零售商戶數目逾5萬間。



智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪認為，香港手機支付P2M市場欠成熟，與用戶「忠誠度」有關，由於港人太習慣使用信用卡，尤其喜歡儲飛行里數及賺取現金回贈，難一時三刻改變消費習慣。



事實上，電子錢包在港開始普及，惟未能成市民首選支付工具。金管局第三季數據顯示，儲值支付工具(SVF)涉及消費支付金額為222.65億元，按年增11.41%；而港人最常用的信用卡的消費交易額則高達1,366.73億元，足足高於電子錢包逾五倍，可見其「壟斷地位」難以撼動。



陳家豪認為，雖然港人憂慮內地支付商的保安系統及安全性，但上述機構早已積極部署來港搶攻手機支付市場，更以價格戰及各種優惠吸引商戶加盟；相反銀行太遲「入局」，又向商戶收取高手續費，若要跑出相對較難。



他又以內地為例，雖然由內地多間銀行組成的銀聯近年積極推手機支付，惟微信及支付寶兩大龍頭早已滲透全國，甚至逐漸被業界捧為具「De Facto」(雖非法定但卻實質通用)地位，可見在小額支付場上，大型傳統金融機構不一定有優勢。

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