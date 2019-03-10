【地產專題】七成屋苑估價兩連升　兩盤低位彈一成

住宅樓市僅調整約五個月，累積購買力已急不及待搶入市，帶動樓價上揚。東網追蹤20個大型二手屋苑單位，佔70%估價連升兩個月或以上，當中新界兩大指標上車盤天水圍嘉湖山莊及沙田第一城，更率先較低位反彈超過10%。



嘉湖山莊的市場敏感度向來較高，樓價一般「快上、快落」。屋苑樂湖居6座高層戶，實用面積548方呎，去年12月估價曾低見492萬元，但今年即搶先反彈。據滙豐銀行本月8日網上資料，現為557萬元，更累升三個月共13.2%，呎價10,164元。



中原伍耀祖稱，該盤入場費約500萬元，較上月高約20萬元，由於不少盤源被消化，令三月至今僅錄10宗買賣，平均實用呎價維持1萬元以上。該行文家輝表示，物業景湖居6座中層F室兩房戶，實用面積442方呎，享米埔景，剛以510萬元沽出，呎價11,538元，買家原預算500萬元可上車，但因經歷數次遭業主反價封盤，故睇樓後即時還價落訂。



另一熱門上車區域沙田，多個屋苑漲幅亦不俗。沙田第一城16座高層兩房戶，實用面積327方呎，現時估價596萬元，連升兩個月，較低位529萬元，高出12.7%。美聯鄭志燿表示，該盤兩房戶上月平均成交價約480萬至500萬元，目前則升至520萬至550萬元。而本月成交續旺，暫錄約14宗買賣。至於沙田中心佳寧大廈低層戶，實用面積301方呎，估價由一月時481萬元，累升至520萬元，漲幅約8.1%。



近期將軍澳買賣急增，平盤被吸納後，買家只好高追其他盤源，刺激樓價向上。蔚藍灣畔5座中層戶，實用面積507方呎，目前估價769萬元，較低位709萬元高出8.5%，呎價15,168元。該屋苑三月已錄約4宗買賣，月初1座高層C室兩房單位，實用面積484方呎，以790萬元售出，呎價16,322元，相比二月下旬同類做價約750萬元，高出40萬元。現時入場叫價由約800萬元起。



而銀行對特色戶更具信心，牛頭角得寶花園一個連天台戶，實用面積282方呎，估價兩個月累升4.8%至547萬元，呎價達19,397元。今年一月曾有同類單位易手，當時成交價490萬元，呎價17,092元。



至於近期估價表現較遜色屋苑，多集中於市區。鰂魚涌康怡花園E座中層戶及南豐新邨2座高層戶，上月分別跌至761萬與856萬元低位，三月份雖略為回升，但僅漲約0.5%，現為765萬與860萬元。代理稱，南豐新邨二月至少錄8宗買賣，佔近一半是實用面積391方呎單位，做價由638萬元起，與高位仍有一段距離，而本月則只錄得一宗作價950萬元的三房戶買賣。目前放盤開價約700萬元起。



中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，樓市調整期已完結，交投量更「撻番着」，出現顯著增長。他相信，未來一、兩個月仍可保持旺勢，估計樓價在今年內有機會重上去年高峰。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/