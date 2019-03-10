財經評論：港樓升跌皆矛盾　難為置業有心人

香港樓市經歷去年底淡風後，近月來二手樓價指數連升四周，各類物業買賣趨旺，不少心雄業主大幅反價，均反映市場氣氛乍現轉勢信號。可憐坊間很多有意置業者心猿意馬，既憂現時摸頂入市，卻又怕再次錯失如去年11月樓價的「低位」。不過，當前樓市供求失衡，政府辣招干預更進一步扭曲市場，令樓市走進死胡同的困局。



對於不少未「上車」的人士，或多或少都期望樓價能下滑，但事實是連政府也不敢推冧樓市，所謂投鼠忌器，至多是出招遏抑過熱的炒風，因其牽連結構性的政經社會問題。樓價不能大冧，主因有三：一是政府過度依賴賣地收入來維持財政盈餘，影響基層能否獲「派糖」；二是樓市相關行業佔經濟增長貢獻達兩成，屬全港經濟關鍵命脈；三是樓價緊扣港股表現，因為地產股佔恒生指數比重逾一成，倘若樓價下瀉，恐觸發股災。



事實上，歐美經濟難見起色，低息可能半永久化，由於港息跟隨美息，單看資金成本，香港樓價確實難大跌。不過，縱使歐洲央行長期維持負利率，但當地經濟仍乏善足陳，最近歐央行更狠削今年經濟增長預測，市場開始懷疑央行救市已技窮。至於美國，雖然聯儲局已經累計加息9次，惟面對經濟增長放慢的挑戰，加息周期恐接近尾聲。當環球低息環境持續，資金氾濫會增加市民買磚頭的意欲，意味樓價短期急跌機會不大。



香港樓價長期居高不下，苦了年輕人難「上車」，縱使有幸買樓，更可能涉及兩代人或以上的大事，個人除了要窮盡積蓄繳付首期，供樓負擔亦動輒逾廿年。可不單止香港年輕一代，美國同輩也面對樓價太高而置業難的困局。美國大約只有三分一、年齡35歲以下的年輕人擁有自置物業。最近有調查指，美國逾六成年輕人坦言，後悔買下目前的物業，原因在於他們低估了供樓及養樓的成本。



無可否認，港府深知癥結所在，卻往往畏首畏尾，結果只能將貨就價。上周公布的新一批綠置居，就被嘲諷為「納米盤」中的「納米盤」。的而且確，單位面積縮小後，每伙總售價下降，可增加年輕人上車機會。然而，由於呎價依舊高企，置業者只能節衣縮食方能圓上車夢，政府無疑是以剝削市民生活水平作為代價。可悲的是，早前公布的財政預算案揭示，未來5年私樓落成量，以及下年度潛在住宅土地供應都有所下調，怎能不叫無殼蝸牛再次失望！

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