古勝：汽車股仍屬弱勢板塊

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，受內地上周五公布的2月進出口數據遠差過預期下，滬綜指大跌4.4%收報2,966點，三千點關得而復失，並終結連升八周的走勢。恒指亦隨A股大跌551點，收報28,228點，雖仍然險守250天牛熊分界線28,205點，但卻是自1月初以來首次失守20天線28,579點的支持，MACD熊叉擴闊，技術走勢不妙！



正如古勝早前所言，港股自踏入2019年以來反覆向上，短短兩個多月內累升4,345點，而且中途基本上無正式調整過。近日見彈上2018年歷史高位33,484點與10月低位24,540點反彈幅度一半，即29,012點水平阻力巨大，多次挑戰皆無功而還，故觸發港股出現調整亦非無的放矢。



另外，就算美股上周五能從低位拗腰，唔算跌得好勁，三大指數分別跌0.09至0.21%不等，但隨着環球投資市場氣氛轉差，美股短期再次回落機會唔細。



睇番港股，指數跌得咁急，重磅股當然無運行。騰訊控股(00700)跌2.3%、建設銀行(00939)跌2.6%、滙豐控股(00005)跌0.9%及港交所(00388)跌1.8%。正如在下早前所言，騰訊及港交所作為港股的指標股，如今港股身處調整之際，若後市上述兩股繼續無氣無力，相信最好都係暫時忍忍手，唔好亂咁衝入場。



板塊方面，人民幣短期轉趨弱勢，上周美元兌在岸人民幣(CNY)收報6.72，負債重的內房股應聲回落。雪上加霜的是，於兩會期間表示年內將落實房產稅，消息拖累內房龍頭以至二三線股份。三大藍籌中國海外(00688)、華潤置地(01109)及碧桂園(02007)股價上周五分別跌2.4至5.1%不等。



雖然從估值睇，上述三股唔算好貴，往績市盈率分別為7倍、9倍及6倍，但既然市況氣氛唔就，亦無謂做清兵衝入去。尤其是中海股價已失守2月橫行區下方支持28元及50天線支持，短期跌勢進一步加劇機會高，無貨者不宜撈底，有貨在手者則應吼位沽貨，免因小失大。



另外，古勝由去年已話汽車板塊深受中美貿易戰打擊，對前景好有保留，上周尾段又再跌過。市場歸咎於吉利汽車(00175)2月份銷售數據不如人意，股價愈跌愈深，上周五跌3.2%失守升軌支持。同時拖累整體板塊氣氛，比亞迪(01211)跌5.3%、華晨中國(01114)插5.9%、廣汽集團(02238)跌4.1%、長城汽車(02333)則挫5.2%。



講到尾，內地車企既為中美貿易戰重點受累行業，此刻中美雙方貿易談判尚未明朗，最終結果仍屬好壞難料，加上內地已落實進一步開放市場，未來行業競爭勢必加劇。所以投資者就算入市，都唔應該主力押注汽車股！

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